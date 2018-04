Video/ Genoa Spal (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 30^ giornata)

Video Genoa Spal (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 30^ giornata. Lazzari prova a salvare gli spallini al 60', pur rimasti in dieci dopo il rosso a Vicari.

02 aprile 2018 Umberto Tessier

Video Genoa Spal (LaPresse)

Impresa della Spal in casa del Genoa: la squadra di Semplici trova il pari in dieci uomini grazie alla rete di Lazzari che risponde al rigore siglato da Lapadula che aveva fallito in precedenza sempre dal dischetto. Andiamo ad analizzare i numeri del match per capire l'andamento del match. Leggero vantaggio nel possesso palla del Genoa, 52% contro il 48%. Cinque a test i tiri totali in porta che hanno regalato una rete a testa. Antenucci grande protagonista con tre tiri totali con Gianluca Lapadula capace invece di crearsi quattro occasioni da gol. Felipe ha recuperato ben nove palloni con Laxalt invece protagonista in negativo con nove palloni persi. Bertolacci ha commesso sette falli totali. Pari giusto per quello che si è visto sul rettangolo verde, anche se i padroni di casa hanno sprecato davvero tante occasioni.

LE DICHIARAZIONI

Il tecnico del Genoa, Ballardini, analizza il pari contro la Spal: "Siamo stati generosi, nel bene e nel male. Ho visto voglia di fare bene e ci teniamo questo punto, ma abbiamo regalato qualcosa ai nostri avversari. Salvezza? Non credo che possa arrivare questa settimana. Mancano tante partite e tutte saranno importanti. L'atteggiamento, la voglia e le nostre qualità ci fanno però ben sperare in vista del finale di stagione". L'allenatore della SPAL Leonardo Semplici ha commentato così a Radio Rai il pari di oggi col Genoa. le dichiarazioni sono state raccolte da tuttomercatoweb: "Siamo rimasti in dieci quando la squadra si stava esprimendo bene, ma questa SPAL è stata brava a restare unita, affrontando il Genoa palla a terra e pervenendo a un pareggio meritatissimo. Questo è un campo difficile e devo solo fare i complimenti ai miei, che stanno mostrando una mentalità crescente. Dobbiamo avere fiducia per il nostro prosieguo. Serve rimanere coi piedi per terra, stiamo facendo discretamente, ma il campionato è ancora lungo. Se giochiamo così possiamo però toglierci delle soddisfazioni e centrare il nostro obiettivo".

GENOA SPAL (1-1): HIGHLIGHTS E GOL

