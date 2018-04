Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Nadal Thiem streaming video e diretta tv, orario dei quarti (tennis)

Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: quarti di finale nel torneo di tennis Master 1000 che si gioca nel Principato di Monaco. Grande sfida tra Rada Nadal e Dominic Thiem

20 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Atp Montecarlo 2018: Dominic Thiem sfida Rafa Nadal (Foto LaPresse)

Siamo arrivati ai quarti di finale al torneo Atp Montecarlo 2018: come sempre si parte alle ore 11:00 e sarà il Court Rainier III, il campo centrale, a ospitare le quattro sfide che comporranno il quadro delle semifinali. Piatto ricco: c’è Rafa Nadal a caccia di quella che sarebbe una tripletta, niente in confronto agli otto titoli consecutivi vinti tra il 2005 e il 2012 e che, facendo il totale, lo porterebbero a 11 che è un numero mai raggiunto nemmeno da lui (ha 10 Roland Garros e 10 Atp 500 di Barcellona), un Nadal impegnato in un match potenzialmente entusiasmante contro Dominic Thiem. Poi c’è la riedizione dell'ultima finale del Master, quella tra Grigor Dimitrov e David Goffin, della finale degli Us Open 2014 tra Marin Cilic e Kei Nishikori e anche una gran bella sfida tra Alexander Zverev e Richard Gasquet, che appartengono a due generazioni diverse ma che allo stesso modo sono arrivati a questo punto del torneo con pieno merito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento in diretta tv con il torneo Atp Montecarlo 2018 è sui canali della televisione satellitare: vivremo le grandi sfide di tennis su Sky Sport 2, con la squadra di inviati e commentatori che ci terranno compagnia così come gli approfondimenti da studio. Ricordiamo che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

NADAL E THIEM CERCANO VENDETTA

Forse è forte dirla così, ma non c’è modo migliore di dirlo e si intende ovviamente in ambito sportivo: l’anno scorso a Roma Dominic Thiem, prima di essere demolito da Djokovic (battuto ieri) aveva fatto fuori proprio Rafa Nadal, impedendogli di fare l’en plein sulla terra rossa. Anche l’austriaco però ha più di un argomento per volersi prendere la rivincita: in particolare ne ha tre, che corrispondono alle finali perse a Barcellona e Madrid e alla semifinale del Roland Garros. I precedenti dicono 5-2 a favore di Rafa e curiosamente si sono giocati tutti sulla terra: uno anche a Montecarlo, gli ottavi di due anni fa dove Nadal aveva vinto 7-5 6-3. Il Thiem presente nel Principato è lontano dal 100% avendo dovuto saltare il Master 1000 di Miami; il Nadal che si è ripreso la prima posizione del ranking senza nemmeno giocare non è certamente quello dei giorni migliori, e in più potrebbe avere la pressione psicologica di dover difendere tantissimi punti per rimanere in vetta. Sia come sia, quando arriva la stagione sulla terra il maiorchino è in grado di andare oltre i propri limiti; archiviate le stagioni di pausa, sembra nuovamente pronto per dominare ma certo Thiem ha altre idee e proverà a metterle in pratica.

LE ALTRE SFIDE

E' sicuramente da vivere dall'inizio alla fine il quarto tra Alexander Zverev e Richard Gasquet: questi due giocatori rappresentano una concreta minaccia sulla terra rossa, con il giovane tedesco che punta un altro grande titolo. Gasquet ha ottenuto grandi risultati a Montecarlo, anche se stiamo parlando di dieci anni fa e oltre restano scolpiti nella carriera di un giocatore che ha vinto meno di quanto avrebbe meritato, che ha avuto parecchi problemi fisici (e non solo) e il cui rovescio andrebbe studiato all'infinito nelle scuole tennis. Simbolo di grande continuità anche se gli è sempre mancata l'eccellenza, affronta quel Dimitrov che ha talento sconfinato ma raramente ha raccolto quanto seminato (a parte nel finale di 2017). Alexander Zverev deve ancora fare il salto di qualità negli Slam, ma i due titoli Master 1000 centrati a 20 anni ci dicono che può davvero diventare un precoce numero 1 e mettere fine all'era dei Big Four, che dopo tutto sta ancora continuando nonostante pause nel rendimento, inattività forzate e prestazioni non all'altezza di qualcuno a rotazione. Tra Marin Cilic e Kei Nishikori, che nel 2014 avevano dato vita alla finale Slam più sorprendente degli ultimi 10-15 anni, è davvero difficile pronosticare un vincitore: il giapponese sta giocando bene ma è lontano dal 100% e la condizione fisica precaria ne fa un giocatore che può pagare sulla tenuta da un giorno all'altro, mentre Cilic è la testa di serie numero 2 ma non ha nella terra rossa il suo punto di forza, e inoltre dopo aver eliminato Verdasco (con merito) non ha più giocato visto che Milos Raonic ha dato forfait nel terzo turno.



© Riproduzione Riservata.