Diretta Sbk 2018/ Superbike info streaming video e tv: Fp1, Fp2 e Fp3. Orario e tempi (Gp Olanda)

Diretta Sbk 2018: Superbike, info streaming video e tv della prima giornata di prove libere per il Gp d'Olanda. Sulla pista di Assen al via Fp1, Fp2 e Fp3.

20 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Sbk Gp d'Olanda 2018 (LaPresse)

Il Mondiale della Superbike fa tappa in questo weekend ad Assen: nella Cattedrale delle due ruote, la Sbk andrà a disputare il prestigioso Gp d’Olanda 2018. Come al solito il programma del fine settimana dedicato alle derivate di serie avrà inizio oggi, venerdi 20 aprile con le prime tre sessioni di prove libere, per le quali fortunatamente tutti gli appassionati non saranno costretti ad alcuna levataccia. Gli orari di Fp1, Fp2 e Fp3 sono i soliti per questo tipo di competizione e per la classe Sbk del Mondiale: andiamo quindi a vederli nel dettaglio. Il primo assaggio con l’asfalto di Assen è atteso nella Fp1 che avrà inizio alle ore 9.45 e terminerà alle ore 10.25. Per la Fp2 ecco che gli orari in calendario sono quelli delle ore 12.30-13.10, mentre l’ultima sessione di prove libere per la Sbk prevista per oggi è attesa dalle ore 16.05 alle ore 16.45.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE PROVE LIBERE

Dobbiamo però ricordare che per la giornata di oggi (come già negli anni scorsi) non ci sarà una diretta tv delle tre sessioni di prove libere perché Mediaset ed Eurosport - che detengono i diritti della Sbk - trasmettono solo i principali appuntamenti del sabato e della domenica della Superbike. Di conseguenza non ci sarà nemmeno una diretta streaming video ufficiale, dunque il miglior punto di riferimento per seguire il venerdì di Assen resta il sito Internet ufficiale del Campionato all'indirizzo www.worldsbk.com/it (per la versione in italiano), oppure l'account Twitter ufficiale che è @sbk_official.

COSA CI ASPETTA NELLE LIBERE

Al quarto appuntamento del mondiale della Superbike appare ben difficile disegnare un pronostico ben chiaro anche di questa prima giornata di prove libere sul circuito di Assen. L’incognita mal tempo e le difficoltà insite della stessa pista dove nel weekend si disputerà il Gp d’Olanda 2018 infatti complica l’individuazione di protagonisti annunciati. Quanto poi raccolto nelle prime prove del mondiale Sbk confonde ancor più le idee. Se fino all’anno scorso era solo Jonathan Rea il vincitore annunciato, ora il ventaglio di favoriti al podio appare molto più ampio. Il campione del mondo in carica della Sbk dopo tutto ha vinto solo due delle sei gare finora dispute e con lui hanno condiviso la gioia del trionfo anche i ducatisti Chaz Davies e Marco Melandri, questo poi autore di una splendida doppietta nella prova di esordio a Phillips Island. Da non sottovalutare poi l’ingresso a podio i molti outsider, capaci anche di firmare eccezionali sessioni di prove e qualifiche come Xavi Fores e Camier con Van der Mark. Il grande assente tra i protagonisti attesi anche in questa prima giornata di prove libre della Sbk ad Assen è però l’altro pilota delle Kawasaki Tom Sykes, quest’anno davvero in difficoltà con la nuova ZX 10 RR.

