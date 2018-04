Milan, Gattuso/ “Pogba andrei a prenderlo a piedi, arriveranno 3-4 giocatori”

Milan, Gattuso in conferenza stampa: “Pogba andrei a prenderlo a piedi, arriveranno 3-4 giocatori”. Il tecnico rossonero ha parlato poco fa in vista della partita contro il Benevento

Gennaro Gattuso, allenatore Milan - LaPresse

L’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ha parlato in conferenza stampa da Milanello, in vista della sfida contro il Benevento, appuntamento in programma domani sera a partire dalle ore 20:45. Il tecnico dei rossoneri si è soffermato ovviamente sulla sfida contro la compagine giallorossa, ma ha toccato anche altri argomenti, a cominciare dal mercato. Poco fa ha parlato l’ad del Milan, Fassone, di ritorno da Nyon dopo aver discusso con l’Uefa il settlement agreement, e Ringhio ha ammesso: «Fassone ha detto le mie stesse cose: arriveranno tre-quattro giocatori. Non è detto che debbano uscire tre-quattro giocatori prima, a me questo non risulta. L’Uefa ancora non si è espressa».

“POGBA E MANDZUKIC? MI PIACCIONO”

Un giornalista presente in sala, incalza quindi Gattuso sulla possibilità che fra gli obiettivi di mercato del Milan vi sia anche l’ex juventino Paul Pogba, in partenza da Manchester, e perfetto per le meccaniche di gioco dei rossoneri. Rino replica così: «Mi viene da dire ‘mi piace Pogba, andiamo a prenderlo a piedi’ ma non è possibile». Risposta simile anche per quanto riguarda un altro calciatore molto interessante: «Se mi piace Mandzukic? Mi piacciono tutti i grandi giocatori, Ronaldo, Messi. Io ragiono sui concetti, più che sul singolo giocatore». Il tecnico calabrese chiude quindi il discorso spiegando che del mercato se ne occupano Fassone e Mirabelli, e che «A livello societario non ci manca nulla, io posso assicurare i tifosi che qui di fame non muore nessuno. Quello che deve arrivare arriva sempre… e anche di più».

