Milan, dall’Uefa per il settlement agreement/ Oggi si decide il futuro del club rossonero

Milan, dall’Uefa per il settlement agreement: oggi si decide il futuro del club rossonero. Alle ore 11:00 l'incontro fra i rossoneri e la federazione, per capire le sanzioni stabilite

L'ad del Milan, Fassone, oggi a Nyon dall'Uefa - LaPresse

Giornata importante quella di oggi per il futuro del Milan. Si terrà infatti l’atteso incontro fra i rossoneri e la Uefa per discutere il settlement agreement. L’appuntamento è in programma fra circa un’ora, a Nyon, e a rappresentare la società di via Aldo Rossi vi sarà l’amministratore delegato Marco Fassone, il direttore esecutivo Han Li, Valentina Montanari, Chief Financial Officer, e infine, il Group Financial Director Alessandro Baj Badino. La delegazione meneghina si troverà di fronte l'Organo di Controllo Finanziario della Uefa, e si cercherà di capire a quali sanzioni andrà incontro la società rossonera nei prossimi tre anni. C’è ottimismo in casa Milan, visto che è stato redatto un dossier in cui si sottolineano i conti migliorati, e l’ultima positiva semestrale.

COSA SI ATTENDE IL MILAN

Inoltre, verrà mostrata alla Uefa la garanzia di Elliot, con il fondo statunitense che ha scritto una lettera in cui conferma l’intenzione di garantire continuità aziendale al Milan, facendosi carico delle spese necessarie fino all'ottobre 2018, quando cioè scadrà il prestito nei confronti del presidente Yonghong Li. Fassone e compagnia sperano ovviamente che questo basti per convincere l’Uefa a non utilizzare la mano pesante, ovvero, una sanzione economica compresa fra i 10 e i 20 milioni di euro, una rosa limitata in Europa, e la necessità di raggiungere un equilibrio perfetto sul mercato fra acquisti e cessioni. Appuntamento quindi alle ore 11:00 a Nyon, con la risposta della Federazione che arriverà però soltanto a maggio.

