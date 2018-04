Pisa Pontedera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Pontedera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Anticipo nel girone A della Serie C: gli ospiti difendono il posto nei playoff

20 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pisa Pontedera, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pisa Pontedera va in scena alle ore 20:45 di venerdì 20 aprile e rappresenta l’anticipo della 36^ giornata di Serie C 2017-2018. E’ il terzultimo turno del girone A, ma il Pisa non ha ancora effettuato il suo riposo e dunque si trova alla penultima partita disponibile. Certo della qualificazione ai playoff, non può più mettere le mani sulla promozione diretta: la sconfitta di Livorno l’ha fatto scendere a -5, per ottenere il primo posto dovrebbe vincere entrambe le sue gare e sperare che i labronici perdano sempre, e che il Siena non faccia più di 2 punti. Insomma: i nerazzurri devono concentrarsi sui playoff imminenti, che giocano per la seconda volta in tre anni (e nel 2016 ricordiamo bene come si conclusero). Dal canto suo il Pontedera deve difendere la sua decima posizione: realisticamente potrebbe anche ambire a salire almeno all’ottavo posto, ma l’obiettivo principale è quello di confermare la sua qualificazione agli spareggi per la promozione e, in questo senso, l’imperativo è tenere alle spalle Pistoiese, Giana Erminio e Lucchese.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Pontedera non verrà trasmessa in diretta tv; ormai è cosa nota l’appuntamento settimanale con la diretta streaming video fornita dal portale elevensports.it, che ha sostituito il vecchio Sportube e che, come il suo “predecessore”, fornisce le partite della stagione di terza divisione (anche quelle di Coppa Italia) con il pagamento di una quota per abbonarsi al servizio o semplicemente acquistando il singolo evento. Naturalmente per assistere alle immagini dovrete avere a disposizione un dispositivo mobile come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Sono troppi i punti persi dal Pisa nell’arco del campionato: la sconfitta del Picchi, nel sentitissimo derby, è solo l’ultima goccia di un girone di ritorno nel quale i nerazzurri avrebbero potuto realmente attentare alla promozione diretta ma non ci sono riusciti, perdendo contro Lucchese e Gavorrano o cadendo in casa contro la Carrarese. In particolare le quattro partite senza vincere tra febbraio e marzo, tre di queste in casa e con un gol totale segnato, sono il momento che si può definire come decisivo per l’obiettivo sfumato. Il Pontedera non perde da sei partite, tre delle quali vinte senza incassare gol: un ottimo periodo di forma per una squadra che probabilmente avrebbe già archiviato la sua qualificazione ai playoff se non avesse perso in fila contro Piacenza e Pistoiese, e per un girone di ritorno sicuramente positivo ma nel quale i toscani hanno fatto meno bene rispetto al ritorno. Adesso servono gli ultimi sforzi: battere il Prato in casa potrebbe significare archiviare comunque l’obiettivo, ma per la certezza fare punti anche a Pisa e Viterbo potrebbe essere davvero importante.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PONTEDERA

Mario Petrone schiera il Pisa con il 4-4-2 classico: definita la coppia offensiva che sarà formata da Eusepi e Negro, rispetto a Livorno potrebbe esserci la novità con l’ingresso di Sain-Maza a sinistra, riportando Di Quinzio al centro in luogo di Maltese per affiancare Gucher oppure lasciando in panchina il numero 10. A destra Lisi rimane favorito ma attenzione a Masucci; in difesa invece Sabotic e Lisuzzo formeranno il pacchetto centrale a protezione di Voltolini, con Samuele Birindelli e Lorenzo Filippini esterni. Ivan Maraia conferma il Pontedera che ha pareggiato contro la Carrarese: Contini in porta, Frare a comandare una difesa completata da Rossini e Risaliti mentre Posocco e Corsinelli saranno gli esterni a centrocampo. Gargiulo il playmaker arretrato, Caponi e Calcagni le due mezzali; davanti il solito tandem formato da Luigi Grassi e Pinzauti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita dell’Arena Garibaldi sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: a essere favorito è il Pisa come potevamo aspettarci. La quota per il segno 1 che identifica la vittoria dei nerazzurri vale infatti 1,75 contro il 4,25 che accompagna il segno 2 per il successo esterno del Pontedera. Per quanto riguarda il pareggio in questo derby toscano, giocando il segno X con la Snai il vostro guadagno sarebbe di 3,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

