Probabili formazioni/ Milan Benevento: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 34^ giornata)

Probabili formazioni Milan Benevento: diretta tv e le ultime novità live sugli 11 attesi domani a San Siro per la Serie A. Parecchi gli infortunati in entrambi gli spogliatoi.

20 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Milan Benevento (LaPresse)

Si giocherà a San Siro domani alle ore 20.45 la partita della Serie A tra Milan e Benevento, valida nella 34^ giornata del massimo campionato. L’incrocio che nel turno aveva fatto piangere i rossoneri (pareggio subito con gol del portiere degli stregoni Brignoli al 94’) ora andrà in scena in casa del Diavolo e l'epigolo si annuncia ben diverso. Benchè la formazione di De Zerbi abbia registrato ampi margini di sviluppo, la compagine di Gennaro Gattuso continua credere nel sogno Champions League e i punti messi in palio domani sera potrebbero rivelarsi ben pesanti. Va però detto che sia Milan che Benevento approcciano alla 34^ giornata a ranghi ben corti e con molti giocatori infortunati e stanchi, le cui condizioni saranno valutate fin all’ultimo minuto a disposizione. Andiamo quindi a conoscere meglio le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni della sfida Milan-Benevento.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI GATTUSO

In vista del match con il Benevento e dopo il pesante turno infrasettimanale con il Torino, Gennaro Gattuso deve far attenzione nello stilare le probabile formazione rossonera. Per sua stessa ammissione, i giocatori stanchi e acciaccati non mancano: su chi puntare quindi per conservare il 4-3-3 come modulo di partenza? Chi non mancherà di certo a San Siro sarà Gigio Donnarumma: di fronte a sè un acciaccato Bonucci potrebbe stringere i denti e far coppia con Zapata (ma Musacchio è pronto dalla panchina), mentre sull’esterno dovremmo rivedere dal primo minuto il duo Rodriguez-Calabria. Qualche ballottaggio aperto anche in mediana, dove Biglia dovrebbe lasciare il posto fin dal primo minuto a Montolivo per alcune noie muscolari registrate nel ultimi giorni: Kessie e Bonaventura dovrebbero completare il reparto. Anche per l’attacco rossonero i dubbi non mancano: con Calhanoglu out ci sarà di nuovo spazio per Borini dal primo minuto e con lui dovremmo veder anche Suso oltre che Cutrone dal primo minuto.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Non di minor rilievo i problemi di De Zerbi nel designare le probabili formazioni degli stregoni: sono parecchi infatti gli infortunati in casa del Benevento e il tecnico potrebbe venir costretto a chiedere a molti un doppio sforzo dopo il match con la Dea. Partendo dal classico 4-4-2 (e archiviata l’esperienza del 3-4-2-1 con i bergamaschi) dovremmo vedere Puggioni tra i pali (anche se l’ipotesi Brignoli potrebbe far tremare i rossoneri). Per la difesa al via ecco la coppia centrale com Dijmsiti e Tosca, mentre saranno Sagna e Letizia ad agire sulle corsie più esterne del reparto. Per il centrocampo giallorosso dovremmo quindi vedere Sandro e Viola al centro (ma con il possibile cambio con Cataldi), mentre Djuricic e Brignola si occuperanno dei corridoi del reparto. Qualche dubbio per l’attacco: se Diabatè rimane imprescindibile visto il grande stato di forma, al suo fianco Iemmello entra in ballottaggio con Lombardi (si virerebbe però sul 4-3-3).

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G.Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 17 Zapata, 68 Rodriguez; 79 Kessiè, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 11 Borini. All. Gattuso

BENEVENTO (4-4-2): 81 Puggioni; 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 Letizia; Djuricic, 30 Sandro, 14 Viola, 99 Brignola; 33 Iemmello, 25 Diabaté. All. De Zerbi

