Probabili formazioni / Spal Roma: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 34^ giornata)

Probabili formazioni Spal Roma: diretta tv e le ultime notizie sugli 11 presenti domani al Mazza per la 34^ giornata di Serie A. Manolas e Perotti ancora in dubbio?.

20 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Spal Roma (LaPresse)

Dopo un intenso turno infrasettimanale, la Serie A torna in campo: domani al Paolo Mazza si accenderà a partita tra Spal e Roma il cui fischio d’inizio è stato fissato alle ore 15.00 nella 34^ giornata. La sfida vede ovviamente i giallorossi favoritissimi, ma solo se la formazione di Di Francesco, proprio come fatto con il Genoa pochi giorni fa, non sottovaluterà l’avversario. La compagine di Leonardo Semplici, benché non vanti grandi risultati negli ultimi match, è comunque ancora impegnata in un’ardua lotta salvezza e domani, con una rosa praticamente al completo, potrebbe anche regalare qualche sorpresa ai suoi tifosi. Ma diamo ora uno sguardo più da vicino alle scelte fatte da i due tecnici per le probabili formazioni del match di Serie A tra Spal e Roma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ampia copertura per la sfida tra Spal e Roma in diretta tv: la partita di domani per la Serie A sarà infatti visibile su Sky Calcio 1 per quanto riguarda la televisione satellitare, e Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD per quanto riguarda invece il digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI SEMPLICI

Per la sfida tra le mura di casa della 34^ giornata non sono ammesse mosse false in casa degli spallini: Semplici quindi dovrebbe optare di nuovo per il 3-5-2 potendo anche confermare alcuni nomi di peso che sono scesi in campo pochi giorni fa con il Chievo. Ecco quindi che in difesa, di fronte a Meret, dovremmo vedere ancora Cionek (uno dei migliori con i clivensi) con Vicari e Felipe. Per la mediana può non si escludono alcuni ballottaggi dell’ultimo minuto: Schiattarella si gioca il posto in cabina di regia con Viviani, mentre al suo fianco rimarranno titolari Grassi e Kurtic. Per gli estremi del reparto Semplici potrebbe consegnare le maglie da titolari a Lazzari e Mattiello, questo però dato in forse con Dramè. Pochi i dubbi in attacco: sarà ancora Paloschi con Antenucci le due punte offensive della Spal, pur con Bonazzoli pronto alla panchina (mentre Borriello dovrebbe risultare ancora indisponibile).

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Dopo la prova con i grifoni, Eusebio di Francesco potrebbe venir tentato ancora al 4-3-3 come modulo di partenza, chiedendo ad alcuni giocatori un piccolo sforzo aggiuntivo. Questo potrebbe accadere specialmente in difesa, dove la possibilità di effettuare un turnover rimane molto bassa: ecco quindi che di fronte a Alisson potremmo ancora vedere il quartetto con Kolarov, Juan Jesus, Fazio e Florenzi. I due esterni di reparto dopo tutto sono abituati al doppio impiego e al centro la presenza di Manolas è ancora ben in dubbio. Per la mediana ecco che invece andrà in scena un pesante cambio rispetto a quanto visto nel turno infrasettimanale di campionato. Al centro ecco infatti che De Rossi , Strootman e Nainggolan riprenderanno il loro posto da titolari dopo aver osservato un importante turno di riposo. Qualche dubbio in casa di Di Francesco però è presente anche in attacco: rischiare o meno Diego Perotti? Il giocatore è dato in dubbio e appare probabile che i giallorossi scendano ancora in campo con il terzetto Under-Dzeko-El Sharaawy, con il bosniaco in ballottaggio però con Schick per i ruolo di prima punta.

IL TABELLINO

Spal (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 Lazzari, 19 Kurtic, 28 Schiattarella, 88 Grassi,14 Mattiello; 43 Paloschi, 7 Antenucci. All. Semplici

Roma (4-3-3): 1 Alisson; 11 Kolarov, 5 Juan Jesus, 20 Fazio, 24 Florenzi; 6 Strootman, 16 De Rossi, 4 Nainggolan; 92 El Shaarawy, 9 Dzeko, 17 Under. All. Di Francesco.

