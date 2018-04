Wenger, ufficiale l’addio all’Arsenal/ “Grazie, sono stati anni memorabili”. Si chiude un’epoca durata 22 anni

Arsene Wenger, allenatore Arsenal - Sito web Gunners

Si chiude un’epoca in casa Arsenal e nel calcio in generale: Arsene Wenger ha detto ufficialmente addio ai Gunners. Dopo 22 anni di onorata carriera sulla panchina del club londinese (era addirittura il 1996, praticamente un secolo fa per il calcio), il manager francese ha deciso di salutare la sua società. Il messaggio di addio è stato pubblicato dal sito web dei Gunners: «Dopo una seria e attenta considerazione – dice Arsene nel salutare e ringraziare tutti - e dopo aver discusso con il club sento che era arrivato per me il momento di fare un passo indietro alla fine della stagione. Sono grato per aver avuto il privilegio di servire questo club per così tanti e memorabili anni. voglio ringraziare lo staff, i giocatori, i dirigenti e anche tutti i tifosi che rendono così speciale il club».

LA CRISI DEGLI ULTIMI MESI

Wenger guiderà l’Arsenal fino al termine della stagione in corso, poi, a partire dal primo luglio, non sarà più l’allenatore della squadra del nord di Londra. Qualcosa si era già capito nelle scorse settimane, con i Gunners che stavano attraversando una crisi senza precedenti in campionato. Quindi la svolta europea un mese fa, a cominciare dal doppio confronto con il Milan in Europa League agli ottavi di finale, e quindi il successivo accesso alle semifinali. In campionato, però, la situazione non è così migliorata, visto che attualmente l’Arsenal si trova al sesto posto assoluto in classifica, a quota 54 punti, lontana 14 lunghezze dalla zona Champions League, delimitata dal Tottenham. Servirà quindi un miraggio per tornare in Coppa Campioni.

