Arzachena-Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arzachena-Livorno: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 21 aprile 2018.

21 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Arzachena-Livorno, LaPresse

Arzachena-Livorno, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, sabato 21 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Ancora un match cruciale in vista per il Livorno, pronto ad affrontare la trasferta sarda dopo il weekend di grandi emozioni vissuto la scorsa settimana. Gli amaranto sono riusciti infatti a battere il Pisa nel sempre sentitissimo derby toscano, e al tempo stesso sono arrivate notizie clamorose da Arezzo. Il Siena è infatti crollato di nuovo, subendo l'ennesimo controsorpasso in una lotta piena di colpi di scena per il primato nel girone A di Serie C.

Ora il Livorno ha tre partite per provare a chiudere il ritorno in Serie B dopo due anni di assenza, in un campionato che sembrava chiuso a inizio girone di ritorno, e che ha visto i labronici perdere e riconquistare a più riprese la vetta. L'Arzachena non vince da sette partite in campionato e dopo quattro pareggi di fila è caduta in casa della Pistoiese nell'ultimo impegno disputato. I sardi hanno visto ridursi a cinque i punti sulla zona play out, un vantaggio che non garantisce ancora quella salvezza per la quale la squadra sta lavorando da inizio stagione: un possibile ostacolo per un Livorno che sa ancora di dover rincorrere la prede.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA LIVORNO

Le probabili formazioni del match: sardi padroni di casa schierati con Ruzittu tra i pali e una difesa a tre composta da Sbardella, Piroli e Peana. Lisai sarà l'esterno laterale di destra e Trillò l'esterno laterale di sinistra, mentre per vie centrali nella zona di centrocampo si muoveranno Casini, Buonacquisti e Nuvoli. In attacco, confermato il tandem Curcio-Vano. Risponderà il Livorno con Mazzoni a difesa della porta, Pedrelli schierato in posizione di terzino destro e Bresciani schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Gonnelli e Perico saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio a Valiani, Giandonato e Bruno, mentre in attacco partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo Maiorino, Vantaggiato e il francese Doumbia.

TATTICA E PRECEDENTI

Confronto tattico fra le due formazioni tra il 3-5-2 dell'Arzachena allenata da Mauro Giorico ed il 4-3-3 del Livorno guidato in panchina da Andrea Sottil. Nel match d'andata di questo campionato, disputato presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, i padroni di casa amaranto hanno vinto due a uno con gol di Vantaggiato e Doumbia nel primo tempo. La formazione sarda è riuscita solamente ad accorciare le distanze nella ripresa con un gol di Curcio.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione sarda è quotata 3.60 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.20 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.00 la possibilità dell'affermazione in trasferta dei toscani. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.10 e 1.65.

© Riproduzione Riservata.