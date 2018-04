Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Nadal Dimitrov streaming video e tv, orario (semifinali tennis)

Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: semifinali nel torneo di tennis Masters 1000 che si gioca nel Principato di Monaco. Grande sfida tra Rafa Nadal e Grigor Dimitrov

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atp Montecarlo 2018 (Foto LaPresse)

Siamo arrivati alle semifinali al torneo Atp Montecarlo 2018: naturalmente sarà il Court Rainier III, il campo centrale, a ospitare le due sfide che decreteranno chi saranno i finalisti del torneo Masters 1000, il terzo della stagione ma primo in Europa e sulla rossa, di cui apre la stagione che culminerà naturalmente con il Roland Garros. Il programma delle semifinali avrà inizio fin dalle ore 11.30, ma va tenuto conto che ci sarà anche il doppio: possiamo dunque stimare indicativamente le ore 13.30 come inizio della prima semifinale del torneo individuale, cioè la grande sfida che metterà di fronte Rafa Nadal a Grigor Dimitrov, che proverà ad ostacolare il monarca assoluto della terra rossa, che a Montecarlo è senza dubbio il principe avendo vinto il torneo già dieci volte.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

L’appuntamento in diretta tv con il torneo Atp Montecarlo 2018 è sui canali della televisione satellitare: vivremo le grandi sfide di tennis su Sky Sport 2, numero 202 della piattaforma, con la squadra di inviati e commentatori che ci terranno compagnia così come gli approfondimenti da studio. Ricordiamo che per tutti gli abbonati alla televisione satellitare ci sarà la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

NADAL VS DIMITROV, IL PIATTO FORTE

Passano gli anni, ma Rafa Nadal resta il fenomenale punto di riferimento su questa superficie: chi ha provato a contrastarlo magari è riuscito qualche volta a batterlo, ma si è sempre trattato di sporadiche eccezioni che non minano il dominio assoluto di Nadal sulla terra rossa, dunque in particolare nei tre Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma ed infine naturalmente al Roland Garros. Un esempio perfetto arriva dalla partita contro Diminic Thiem, che l’anno scorso era diventato una sorta di numero 2 sulla terra: vero che quest’anno la condizione di forma dell’austriaco non è come quella di dodici mesi fa, ma perdere 6-0, 6-2 è una condanna che non ha bisogno di molto commenti oltre ai numeri per essere spiegata. Oggi sarà il bulgaro Grigor Dimitrov a provare a dare fastidio a Nadal nel “suo” Principato di Monaco: il soprannome di ‘piccolo Federer’ che era stato assegnato al bulgaro fa capire che non è la terra la sua superficie preferita, riuscirà dunque almeno per un giorno Dimitrov a detronizzare Nadal a Montecarlo?

© Riproduzione Riservata.