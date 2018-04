Brescia Cesena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Brescia Cesena info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In campo al Rigamonti per la 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Brescia Cesena (LaPresse)

Brescia Cesena sarà diretta dall’arbitro Pinzani; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Mario Rigamonti di Brescia per la 37^ giornata di Serie B. Le due squadre sono separate da sette punti in classifica, che però creano una differenza non da poco. Infatti il Brescia a quota 45 punti si trova esattamente a metà strada fra i playoff e i playout, in una tranquilla posizione di metà classifica che le Rondinelle hanno conquistato grazie a tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro giornate. Salvezza dunque praticamente ipotecata, oggi potrebbe arrivare il sigillo definitivo. Situazione ben diversa per il Cesena, che di punti ne ha 38 e dunque dovrà ancora soffrire molto: se il campionato finisse oggi, i romagnoli sarebbero costretti ai playout, ma le distanze sono ancora talmente brevi che tutto è possibile, dalla salvezza diretta alla retrocessione. Urge dunque fare più punti possibile, i calcoli si faranno più avanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Cesena sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 6, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Rigamonti anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CESENA

Vediamo quali potrebbero essere le probabili formazioni per Brescia Cesena. Il colpaccio sul campo dello Spezia potrebbe portare mister Roberto Boscaglia a confermare in gran parte il Brescia già visto martedì: modulo 4-3-3 con Minelli in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Coppolaro, Somma, Gastaldello e Curcio; a centrocampo Bisoli, Tonali ed Embalo, in attacco potrebbe tornare titolare l’Airone Caracciolo al fianco di Furlan e Torregrossa. Anche Fabrizio Castori dovrebbe schierare il Cesena con il 4-3-3: in porta Fulignati; difesa con Donkor terzino destro, Perticone e Scognamiglio centrali, Fazzi a sinistra; a centrocampo Fedele, Di Noia e Laribi; le novità potrebbero essere soprattuto in attacco, con il tridente composto da Chiricò, Moncini e Jallow.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Brescia e Cesena, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Brescia infatti pagherebbe 2,15 volte la posta in palio, mentre la quota è abbastanza più alta per la vittoria esterna del Cesena, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,55. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida di Brescia infatti è proposto a 3,15.

