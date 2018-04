Carrarese-Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese-Pistoiese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 21 aprile 2018.

21 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Carrarese-Pistoiese, LaPresse

Carrarese-Pistoiese, diretta dal signor Miele di Nola, sabato 21 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. L'ultimo pareggio ottenuto in casa del Pontedera ha mantenuto la Carrarese al quarto posto in classifica, obiettivo che la squadra allenata da Silvio Baldini può realisticamente rincorrere. Una squadra che ha giocato un girone di ritorno in netta crescita quella apuana, ma naturalmente c'è da tenere a bada gli assalti di Viterbese, Monza ed Alessandria, che inseguono a pochissimi punti di distanza (anche se rispetto agli etruschi, la Carrarese ha il vantaggio di aver disputato finora una partita in meno).

La Pistoiese dopo tre pareggi consecutivi ha battuto in casa l'Arzachena, e resta a un punto di distanza dalla zona play off, ovvero dalla coppia al nono posto composta da Pontedera e Pistoiese. Sicuramente c'è ancora speranza di partecipare alla post season per gli orange che, grazie alla recente mini-serie positiva, hanno quantomeno blindato la salvezza diretta, obiettivo fondamentale con la Pistoiese che è rimasta comunque, quando più quando meno, sempre a debita distanza dai guai nella classifica del girone A di Serie C, praticamente per tutta la durata della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PISTOIESE

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Dei Marmi di Carrara: padroni di casa schierati con Borra tra i pali, Vitturini esterno destro di difesa e Possenti schierato sulla corsia laterale di sinistra, mentre Ricci e Benedini saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio a Tentoni, Rosaia e Foresta, mentre Coralli, Cais e Vassallo giocheranno dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà la Pistoiese con Zaccagno in porta, Mulas impiegato in posizione di terzino destro e Regoli in posizione di terzino sinistro, mentre Quaranta e Zullo saranno i difensori centrali. A quattro anche la linea di centrocampo, schierata rispettivamente da destra a sinistra con Nardini, Hamlili, Luperini e Picchi. Surraco sarà il trequartista di supporto all'unica punta di ruolo, il trequartista Ferrari.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico tra due allenatori consumati, Silvio Baldini nella Carrarese e Paolo Indiani alla guida della Pistoiese. Il primo giocherà con un 4-3-3, il secondo opterà per il 4-4-1-1 come modulo. Orange vincenti nel match d'andata di questo campionato, in gol Luperini ed Hamlili al novantaduesimo minuto, rete decisiva con la Carrarese che si era subito portata in vantaggio con Coralli. Carrarese che si è importa invece nell'ultimo precedente giocato in casa contro la Pistoiese, segnando a sua volta quasi allo scadere con Finocchio il gol della vittoria.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione di casa è quotata 1.80 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.39 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 4.33 la possibilità dell'affermazione in trasferta degli orange. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.16 e 1.62.

