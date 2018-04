Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile vs Icardi, mentre Dybala... (34^ giornata)

Classifica Marcatori Serie A: è sempre Ciro Immobile il capocannoniere del massimo campionato italiano. Alla vigilia della 34^ giornata, Icardi insegue da vicino.

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Dopo un turno infrasettimanale ricco di gol, il campionato di Serie A prosegue a gran ritmo e anche la classifica marcatori si annuncia decisamente interessante. La volata per il titolo di capocannoniere del campionato sembra ristretta a Ciro Immobile e Mauro Icardi: nonostante la pirotecnica vittoria della Lazio a Firenze, l’attaccante principe dei biancocelesti non ha segnato allo stadio Franchi ed è dunque rimasto fermo a quota 27 gol, facendosi avvicinare dal capitano argentino dell’Inter, che ha contribuito con una rete al 4-0 nerazzurro contro il Cagliari salendo a quota 25 gol. Un duello che si annuncia bellissimo quello fra Immobile e Icardi, anche perché sarà una voce importante del duello più ampio fra le loro squadre Lazio e Inter per conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Va però anche detto che le due squadre sono molto diverse in questo senso: la Lazio segna molto di più, è il migliore attacco della Serie A e quindi non è così dipendente da Immobile, che pure è il capocannoniere del campionato; Icardi invece ha segnato quasi la metà dei gol dell’Inter, che in compenso ha una difesa molto migliore di quella della Lazio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA CONCORRENZA A IMMOBILE E ICARDI

Qualche speranza di inserirsi ancora nella lotta per il ruolo di capocannoniere della Serie A potrebbe ancora esserci per Paulo Dybala, anche se il periodo non è certo dei migliori per l’attaccante argentino della Juventus. La Joya ha comunque segnato 21 gol in una stagione pur ricca di troppi alti e bassi: nel suo caso però il traguardo di squadra conta immensamente di più di quello individuale, perché in ballo c’è lo scudetto e ci aspetta il big-match con il Napoli, che invece nella classifica marcatori è rappresentato soprattutto da Dries Mertens, altro giocatore che a dire il vero ultimamente non se la passa troppo bene, ma ha pur sempre messo a segno 17 gol. Tra Dybala e Mertens, ecco a quota 18 reti un veterano della nostra Serie A, cioè Fabio Quagliarella della Sampdoria, che sta vivendo la stagione più prolifica di una carriera già eccellente e che spera di portare in Europa League i blucerchiati con le sue reti. Con 15 gol ecco di nuovo la Juventus, naturalmente grazie a Gonzalo Higuain, mentre i 14 gol segnati da Edin Dzeko ci fanno pensare soprattuto alla Champions League, che martedì attende la Roma con la semifinale d’andata contro il Liverpool.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Immobile (Lazio)

25 gol: Icardi (Inter)

21 gol: Dybala (Juventus)

18 gol: Quagliarella (Sampdoria)

17 gol: Mertens (Napoli)

15 gol: Higuain (Juventus)

14 gol: Dzeko (Roma)

11 gol: Iago Falque (Torino), Zapata (Sampdoria), Luis Alberto (Lazio)

10 gol: Ilicic (Atalanta), Simeone (Fiorentina), Perisic (Inter)

