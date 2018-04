Conegliano Novara / Streaming video e diretta tv, orario risultato live (Serie A1, finale gara 2)

Diretta Conegliano Novara: info streaming video e tv. Si accende al Pala Verde la tanto attesa gara 2 delle finali scudetto della Serie A1: azzurre avanti per 1-0 nella serie.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Conegliano Novara (LaPresse)

Conegliano-Novara, diretta dagli arbitri Ilaria Vagni e Stefano Cesare, è la partita di volley in programma oggi sabato 21 aprile 2018 al Pala Verde di Villorba: fischio d’inizio già fissato alle ore 20.30. Si accende quindi questa sera la tanto attesa gara 2 della finale scudetto del campionato di Serie A1 femminile. Ora è tempo delle pantere: l’Imoco torna infatti tra le calde mura di casa con l’obbiettivo di rispondere subito e con potenza alla pesante sconfitta rimediata pochi giorni va in casa delle azzurre. L’impresa è tutta alla portata delle ragazze di Sancarelli, che non paiono comunque troppo lontane dal realizzare il sogno scudetto: la finale si gioca al meglio delle 5 gare e siamo solo ai primi passi di questa serie.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la tanto attesa gara 2 della finale scudetto tra Conegliano e Novara sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento per tutti gli appassionati quindi al canale rai sport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La partita sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il servizi gratuito offerto dal portale raiplay.it

CHE E’ SUCCESSO IN GARA 1

Benchè siamo solo agli esordi di questa serie di finale scudetto tra Conegliano e Novara, possiamo davvero dire che le azzurre, campionesse d’Italia in carica sono parite con il piede giusto in questi decisivi play off. Di fronte al pubblico di casa infatti le ragazze di Barbolini non sono hanno vinto gara 1 ma hanno pure completamente dominato il match sconfiggendo le pantere con un netto e irrimediabile 3-0. Interessanti i parziali messi allora a referto: 25-23, 25-20 e 25-21 segno che le piemontesi, pur vivendo qualche momento di equilibro (ben ovvio vista la caratura della formazione dell’Imoco) non hanno comunque sofferto troppo a chiudere la sfida, mostrandosi fredde nei momenti più caldi della sfida. Certo gara 2 potrebbe essere completamente diversa questa sera: Conegliano giocherà in casa e di certo non si farà trovare ancora impreparata come fatto al Pala Igor. Staremo a vedere.

