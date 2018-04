Cremonese Ascoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Ascoli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Punti pesanti in palio allo Zini, 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Cremonese Ascoli (Foto LaPresse)

Cremonese Ascoli sarà diretta dall’arbitro Marinelli; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona per la 37^ giornata di Serie B. La partita si annuncia delicata per entrambe le squadre. La Cremonese con 43 punti ha ancora un discreto margine sulla zona calda, tuttavia i lombardi hanno ottenuto appena 11 punti nel ritorno (nessuno ha fatto peggio) e quindi non possono ancora dirsi tranquilli: una vittoria sarebbe fondamentale per gli uomini di Attilio Tesser, che a quel punto potrebbero guardare al finale di stagione con maggiore serenità. L’Ascoli però naturalmente non può permettersi di fare da sparring partner: i marchigiani sono terzultimi con 36 punti e di conseguenza se il campionato finisse oggi sarebbero retrocessi, dunque devono fare punti in ogni occasioni, magari appunto sfruttando le difficoltà di una Cremonese che non è più quella del girone d’andata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cremonese Ascoli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 7, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Zini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

Vediamo ora le notizie sulle probabili formazioni per Cremonese Ascoli. Per Attilio Tesser potrebbe essere un 4-3-1-2 con Ujkani in porta, davanti a lui i centrali Canini e Marconi, terzino destro Cinaglia e Garcia Tena, che rientra dalla squalifica, a sinistra. A centrocampo ci attendiamo il terzetto con Cinelli, Arini e Cavion, mentre Piccolo dovrebbe agire da trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Camara e Scamacca. Per l’Ascoli rientra Agazzi dalla squalifica; davanti a lui, Serse Cosmi dovrebbe schierare la retroguardia a cinque con Mogos a destra, Padella, Mengoni, Cherubin ed infine Mignanelli come terzino sinistro. A centrocampo il trio composto da Addae, Buzzegoli e D’Urso, infine la coppia d’attacco formata da Ganz e Monachello.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Cremonese e Ascoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Cremonese infatti pagherebbe 1,90 volte la posta in palio, mentre la quota è abbastanza più alta per la vittoria esterna dell’Ascoli, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 4,50. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida di Cremona infatti è proposto a 3,20.

