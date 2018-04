Entella Pro Vercelli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Entella Pro Vercelli info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida salvezza in Serie B, 37^ giornata (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Entella-Pro Vercelli, LaPresse

Entella Pro Vercelli sarà diretta dall’arbitro Di Paolo; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, per la 37^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Comunale di Chiavari, dove andrà in scena una sfida bollente nella lotta salvezza. La classifica parla chiaro in tal senso: l’Entella è quartultima con 37 punti, la Pro Vercelli invece occupa l’ultimo posto a quota 34. Le distanze sono comunque molto corte e quindi tutto è ancora possibile: i liguri sono a due sole lunghezze dalla salvezza diretta, i piemontesi a tre dai playout (cioè proprio dall’Entella, che aggancerebbero con una vittoria) e cinque dalla salvezza diretta. Tante volte si abusa dell’espressione “questa partita è come una finale”, ma stavolta la posta in palio sarà davvero pesantissima e la sfida odierna potrebbe indirizzare in modo significativo la stagione di Entella e Pro Vercelli, in particolare per i piemontesi che perdendo si troverebbero in una posizione delicatissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Entella Pro Vercelli sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 9, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Comunale di Chiavari anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PRO VERCELLI

Queste potrebbero essere le probabili formazioni per Entella Pro Vercelli. Partiamo dai padroni di casa della Virtus Entella e notiamo che Alfredo Aglietti dovrebbe scegliere il 3-5-2: Iacobucci in porta; Benedetti, Ceccarelli e Cremonesi nella retroguardia a tre che dovrà fare a meno dello squalificato Pellizzer; De Santis esterno destro, Ardizzone, Acampora e Crimi nel cuore della mediana, con Gatto sulla fascia sinistra; infine il tandem d’attacco formato dal rientrante De Luca e La Mantia. Nella Pro Vercelli, Gianluca Grassadonia potrebbe dare fiducia ai giocatori che hanno colto la preziosa vittoria contro il Pescara: modulo 4-3-3 con Pigliacelli in porta, protetto da Berra terzino destro, Bergamelli e Gozzi centrali, Mammarella a sinistra. A centrocampo Germano, Vives e Castiglia, nel tridente d’attacco Bifulco, Reginaldo e Raicevic, che dopo la doppietta di martedì ci attendiamo subito in campo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Entella e Pro Vercelli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Entella infatti pagherebbe 2,10 volte la posta in palio, mentre la quota è abbastanza più alta per la vittoria esterna della Pro Vercelli, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,70. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida di Chiavari infatti è proposto a 3,15.

© Riproduzione Riservata.