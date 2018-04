Fed Cup 2018/ Italia Belgio, streaming video e diretta tv: orario delle partite (tennis, 1^ giornata)

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Fed Cup 2018, Italia Belgio (Foto LaPresse)

Italia Belgio, che prende il via alle ore 13.30 di sabato 21 aprile, rappresenta la sfida di Fed Cup 2018: siamo al Valletta Cambiaso di Genova, sulla terra rossa, e si gioca per rientrare nel Gruppo Mondiale del torneo. Significa che la nazionale che vincerà ripartirà dai quarti di finale il prossimo febbraio; in caso contrario, si scenderà nel Secondo Gruppo Mondiale e da lì si riprenderà la corsa. La Fed Cup è sempre molto interessante perchè la formula fa in modo che ci sia tanto ricambio al vertice e non solo; l’Italia per esempio, che qualche anno fa ha anche dominato questa competizione, si è trovata ad un passo dai gruppi divisi per zona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LE PARTITE

Italia Belgio di Fed Cup 2018 è in diretta tv su SuperTennis: sarà come sempre la web-tv federale a trasmettere le sfide di tennis della nostra nazionale femminile, un appuntamento al quale tutti potranno partecipare in chiaro accedendo al canale 64 del vostro telecomando (gli abbonati Sky invece avranno a disposizione il numero 225 del decoder). Ricordiamo anche che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alle partite in diretta streaming video, visitando senza costi il sito www.supertennis.tv; per quanto riguarda l’appuntamento con i social network, le pagine di riferimento sono facebook.com/fedcup e, su Twitter, @fedcup che fanno riferimento al sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo www.fedcup.com.

QUI ITALIA

Dopo l’impresa contro la Spagna, la nostra nazionale cerca il ritorno in quel Gruppo Mondiale che manca da due anni; Tathiana Garbin prosegue nella sua opera di ricostruzione, l’unica veterana convocata è Sara Errani che ancora una volta fa da chioccia alle giovani, e giocherà in ogni caso i singolari. L’altra giocatrice chiamata a disputare i match dovrebbe essere a conti fatti Deborah Chiesa, eroina della vittorie sulle iberiche; per ranking sarebbe migliore di lei Jasmine Paolini che in Fed Cup ha già giocato, ma stiamo parlando dei numeri 145 e 172 e dunque la differenza tra le due è davvero minima. Avremo poi Jessica Pieri come quarta giocatrice; qualora il doppio dovesse essere decisivo, da capire da chi sarà affiancata la Errani. Sicuramente abbiamo vissuto momenti migliori: in questo periodo storico il tennis femminile in Italia sta vivendo un passaggio di consegne e l’esclusione di Camila Giorgi non aiuta, e dunque è anche giusto che per qualche tempo si lasci da parte il risultato per provare a mettere in piedi una formazione che possa arrivare a trionfare come era successo nel primo decennio del secolo.

QUI BELGIO

Nel Gruppo Mondiale dal 2012, il Belgio non sarà più quello di Kim Clijsters e Justine Henin ma certamente sta vivendo un periodo di rinascita. Elise Mertens, semifinalista agli Australian Open e con già tre titoli Wta (a Lugano ha vinto settimana scorsa), è la numero 17 del ranking Wta ed è in crescita costante, avendo raggiunto un livello per il quale può giocarsela con tutte. Il Belgio schiera tre giocatrici tra le prime 100, e in più la 70esima posizione di Kirsten Flipkens può ingannare perchè la trentaduenne è una tennista di grande tecnica e osso duro per chiunque se la trovi di fronte, anche se sicuramente ha passato il suo momento migliore (è stata anche tra le prime 15). E’ invece numero 50 Alison Van Uytvanck, 24 anni: una giocatrice che ha sempre dato la sensazione di poter esplodere ma che non ha ancora fatto il salto di qualità in carriera, pur rimanendo temibile soprattutto su questa superficie. Come quarta convocata, il capitano Ivo Van Aken ha scelto Ysaline Bonaventure (anche lei classe '94) che ha giocato i quarti a Budapest e superato un turno nel Premier Mandatory di Miami.

