Foggia Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby pugliese di Serie B, 37^ giornata (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Foggia Bari (Foto LaPresse)

Foggia Bari sarà diretta dall’arbitro Chiffi; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, per la 37^ giornata di Serie B alle ore 15.00 allo stadio Pino Zaccheria, che dunque ospiterà questo derby pugliese sempre ricco di fascino. Per di più, si tratta di fatto di una sfida molto importante in ottica playoff: il Foggia è nono con 50 punti, al momento i rossoneri sarebbero i primi esclusi dagli spareggi di fine stagione e naturalmente puntano ad entrare fra le prime otto che si giocheranno invece i playoff; il Bari dal canto suo di punti ne ha 56 e di conseguenza deve tenere a bada una potenziale rivale e consolidare la migliore posizione possibile per quello che sarà il tabellone della post-season. Tutto questo naturalmente senza dimenticare che questa è una di quelle partite che tutti vogliono vincere anche al di là delle evidenti esigenze di classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Foggia Bari sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Zaccheria anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BARI

Diamo uno sguardo a quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per Foggia Bari. Giovanni Stroppa dovrebbe puntare sul 3-5-2 con Tonucci, Camporese e Calabrese a formare la difesa a tre davanti a Guarna. Nel folto centrocampo a cinque ecco invece da destra a sinistra Zambelli, Agnelli, Greco, Agazzi e Kragl; infine la coppia d’attacco, che potrebbe essere formata da Beretta e Mazzeo. Per il Bari bisogna tenere conto della squalifica di Henderson, si può dunque ipotizzare il 4-2-3-1 con Mica in porta, davanti a lui i centrali Gyomber ed Empereur, con Anderson terzino destro e D’Elia a sinistra. A centrocampo novità con una possibile coppia in mediana formata da Tello e Busellato, poi sulla linea della trequarti Improta, Brienza e Galano mentre Floro Flores potrebbe agire da prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Foggia e Bari, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Foggia infatti pagherebbe 2,25 volte la posta in palio, mentre la quota sale per la vittoria esterna del Bari in questo derby, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,15. La quota più alta è però quella per il pareggio: il segno X per la sfida di Foggia infatti è proposto a 3,30.

