Gavorrano-Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gavorrano-Alessandria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 21 aprile 2018.

21 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Gavorrano-Alessandria, LaPresse

Gavorrano-Alessandria, diretta dal signor Proietti di Terni, sabato 21 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Quarto pareggio consecutivo in campionato per l'Alessandria nel match interno contro il Piacenza, dopo la vittoria nella finale di andata di Coppa Italia di Serie C ottenuta sul campo della Viterbese, che ha permesso ai grigi di mettere una seria ipoteca sulla conquista del trofeo. I piemontesi non hanno ancora rinunciato a dare l'assalto al quarto posto in classifica, ma sembra evidente come la Coppa sia ormai nelle menti della squadra, perché la vittoria potrebbe garantire la pole position nei play off alla pari di un secondo posto, saltando anche la fase preliminare.

Potrebbe approfittare di questa attesa per l'evento del 25 aprile il Gavorrano, che ha ottenuto un'importantissima vittoria in casa della Pro Piacenza, sabato scorso, in grado di riaprire tutto il quadro della lotta salvezza. I grossetani sono ora a sole due lunghezze dagli emiliani, in piena crisi, e dalla salvezza diretta. Battere i grigi approfittando della distrazione della finale di Coppa, potrebbe essere l'ennesima svolta per una stagione in cui il Gavorrano è stato costretto a rincorrere la salvezza, occupando per diverso tempo anche l'ultimo posto nella classifica del girone A di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO ALESSANDRIA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto: toscani padroni di casa schierati con Falcone tra i pali e una difesa a tre composta da Gemignani, Mori e Marchetti. Favale sarà l'esterno laterale di fascia destra e Ropolo si muoverà invece sul lato mancino del campo. A centrocampo, spazio per Remedi, Vitiello e Damonte per vie centrali, mentre in attacco ci sarà Brega a far coppia con Moscati. Risponderà l'Alessandria con Vannucchi in porta e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con il croato Celjak, Piccolo, Giosa e Barlocco. Terzetto titolare di centrocampo con Gazzi, Gatto e Nicco schierati dal primo minuto, in attacco nel tridente offensivo ci saranno Fischnaller, Marconi e Bellazzini.

TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, il Gavorrano di Giancarlo Favarin sarà schierato con il 3-5-2, mentre il tecnico dell'Alessandria, Michele Marcolini, sceglierà come modulo il 4-3-3. Nel match d'andata di questo campionato, disputato allo stadio Moccagatta di Alessandria, i grigi hanno avuto la meglio con un rocambolesco tre a due, in una partita pur giocata in inferiorità numerica per tre quarti per l'espulsione di Gonzalez. Dopo il vantaggio toscano di Moscati, sono arrivati i gol piemontesi di Marconi e Cazzola. Poi pari di Conti e gol del definitivo vantaggio grigio siglato da Marconi.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione toscana è quotata 3.20 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.05 la possibilità dell'affermazione in trasferta dei piemontesi. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.54.

