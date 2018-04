Gigi Buffon al Boca Juniors/ L'allenatore Schelotto conferma: "Lo abbiamo contattato, ci risentiremo a maggio"

21 aprile 2018 Umberto Tessier

Gianluigi Buffon La Presse 2017

L'estremo difensore della Juventus, Gianluigi Buffon, a fine stagione lascerà quasi certamente la compagine bianconera con la grande delusione, che scotta ancora, dell'eliminazione dalla Champions League ad opera del Real Madrid. Intanto dall'Argentina, nei giorni scorsi, sono giunte alcune indiscrezioni che vorrebbero il Boca Juniors sulle tracce di Buffon. La conferma ufficiale è arrivata dal tecnico della compagine argentina Guillermo Schelotto: "Sì, noi siamo interessati a Buffon: il presidente Angelici lo ha contatto e ha provato ad avviare una trattativa - ha raccontato Schelotto nel corso del programma radiofonico argentino Closs Continental di Radio Continental -. Il presidente lo ha chiamato per chiedergli la sua disponibilità, ma insieme a Buffon abbiamo concordato insieme di riparlarne a fine maggio, dopo la fine del campionato". Sembra che Carlitos Tevez, ex attaccante della Juventus, abbia fatto il nome di Buffon al presidente Angelici spingendolo a puntare fortemente su uno dei portieri più forti nella storia del calcio italiano.

MATERAZZI SULLO SFOGO DI BUFFON DOPO MADRID

Gianluigi Buffon è entrato nell'occhio del ciclone dopo le dichiarazioni infuocate nel post gara contro il Real Madrid. Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter e campione del mondo a Berlino nel 2006 con Gianluigi Buffon, ha detto la sua rilasciando alcune dichiarazioni riprese da gazzetta.it: "Uno ci si deve trovare in quei momenti Sotto la maglia c'è una persona, un cuore che batte, sangue che scorre nelle vene. Rispetto ciò che ha fatto Gigi". Anche Materazzi era un calciatore molto istintivo in campo e fuori: "Quando vivi questi momenti e ti vedi sfuggire un traguardo importante , può succedere. Fra un po' di tempo gli chiederò se ridirebbe quelle cose. Anch'io ho sbagliato tante volte, l'importante è capirlo e magari un giorno potrà chiedere scusa, siamo esseri umani. "Avrei voluto vedere se fosse successo a me, in quanti avrebbero preso le mie difese come hanno fatto con Gigi".

