Indagati Galliani e Thohir: plusvalenze sospette col Genoa. Prezzi gonfiati di alcuni giovani calciatori per sistemare il bilancio, operazioni risalenti al 2013

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, e il presidente dell’Inter, Eric Thohir, sono finiti nel registro degli indagati. Come scrive Il Corriere della Sera stamane, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo nei confronti dei due di cui sopra, con l’ipotesi di falso in bilancio. Il sostituto procuratore Giordano Baggio, ha messo in evidenza alcune plusvalenze del 2013, avvenute dopo delle operazioni di mercato fra il Milan e il Genoa, nonché fra i nerazzurri e lo stesso Grifone, plusvalenze ritenute sospette. In particolare, nel mirino degli inquirenti, vi sarebbero due trasferimenti dei rossoneri, e uno dei nerazzurri. Come scrive il CorSera: «Ipotesi di reato legata al passaggio a prezzi gonfiati di alcuni calciatori, ragazzini valutati svariati milioni, non proprio di primo livello che non sono mai arrivati in prima squadra, con il quale sarebbero stati aggiustati i bilanci di Milan e Inter fino al luglio 2017».

ANCHE MILAN E INTER NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI?

L’inchiesta è nata nel capoluogo ligure, in relazioni alle attività del Genoa, poi trasferitasi a Milano per competenza territoriale. Ma come funziona in concreto il meccanismo delle plusvalenze? La questione è molto semplice: le spese per gli acquisti vengono spalmate su più bilanci, e di conseguenza, sopravvalutare un cartellino di un giocatore comporta dei benefici sia per chi compra, sia per chi vende. Pare che la Procura milanese stia valutando se inserire nel registro degli indagati anche le due società, Milan e Inter, in base alla legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle imprese. Non è comunque la prima volta che le due squadre meneghine vengono accusate di un reato simile: vi furono infatti già dei sospetti per i bilanci 2003-2004 che però non trovarono riscontro.

