Juventus, Allegri/ “Napoli senza pressione? Giusto che vinciamo noi, per loro è decisiva, su Dybala..."

Juventus, Allegri in conferenza stampa: “Il Napoli non ha pressione? Giusto che vinciamo noi, per loro è decisiva, per Dybala vediamo”. Il tecnico dei bianconeri ha parlato poco fa

21 aprile 2018 Redazione

Allegri con Sarri - LaPresse

Sale altissima l’attesa per la partita scudetto, la gara fra Juventus e Napoli in programma domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. I bianconeri potranno affrontare gli azzurri a +4, un vantaggio che gli permette di dormire sonni tranquilli, ma avere la meglio sulla squadra di Sarri significherebbe chiudere definitivamente la pratica scudetto. Allegri poco fa ha parlato in conferenza stampa, e in vista della gara di domani ha mandato qualche frecciatina agli avversari: «Hanno puntato tutto sul campionato – dice il Conte Max - non hanno pressione in Coppa Italia, non hanno pressione in Champions e in Europa League, allora è giusto che vinca la Juve». Fra le tante domande dei cronisti presenti, anche una sulla presenza in campo o meno di Dybala.

“DYBALA GIOCA? DOMANI VEDO…”

L’attaccante argentino non sta attraversando un periodo smagliante, e non è da escludere che possa iniziare il big match dalla panchina: «Dybala sta bene – dice Allegri - non capisco perché deve stare male. Gioca? Deciderò domani mattina quando mi svegli». Non scioglie quindi i dubbi il tecnico juventino, che utilizza giustamente un po’ di pretattica per non scoprire subito le proprie carte. Poi un’altra frecciatina al Napoli: «Sappiamo di affrontare una squadra che ha puntato tutta la stagione sul campionato e quindi per loro sarà molto decisiva rispetto a noi che abbiamo 4 punti di vantaggio e comunque possiamo fare punti anche da altre parti, senza nessun problema». Non ci resta che iniziare il conto alla rovescia, e sperare che arrivino presto le 20:45 di domani sera…

© Riproduzione Riservata.