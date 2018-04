Juventus Inter Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Juventus Inter Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live. I bianconeri rischiano seriamente di rimanere fuori dai playoff del campionato

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Inter Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Juventus Inter Primavera verrà diretta dal signor Daniele Viotti della sezione di Tivoli; alle ore 13:00 di sabato 21 aprile la partita di Vinovo è valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1 2017-2018. Stiamo ormai arrivando alla conclusione della stagione regolare: l’Inter è sicura di proseguire la sua corsa ma vuole archiviare uno dei primi due posti per saltare il primo turno dei playoff e andare direttamente alla fase finale, mentre la Juventus rischia davvero tanto e, attualmente ottava con due punti da recuperare al Milan che ha anche una partita in meno, dovrà avere un ottimo finale di campionato per provare a prendersi la qualificazione alla post season, evitando così quello che sarebbe a tutti gli effetti un risultato fallimentare. Vedremo; il fattore campo oggi aiuta i bianconeri e i nerazzurri hanno giocato in settimana, dunque potrebbero essere più stanchi, ma è sicuramente la squadra ospite quella che parte favorita per quanto ha fatto vedere nel corso dell’anno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Juventus Inter Primavera, trattandosi dell’anticipo, sarà trasmessa in diretta tv: come di consueto l’appuntamento è su Sportitalia, che trovate in chiaro al canale 60 del televisore (gli abbonati Sky vi possono accedere anche digitando il numero 225 del decoder). Per quanto riguarda la mobilità, potrete assistere a questa partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, perchè il sito www.sportitalia.com mette a disposizione il servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il 2018 della Juventus Primavera è stato davvero complicatissimo: la squadra bianconera ha vinto solo due partite di campionato, perdendone addirittura sei a fronte di soli tre pareggi. Aveva già iniziato male il campionato, lo sta finendo peggio: lo 0-2 sul campo del Sassuolo ha rappresentato la terza partita senza gol per i ragazzi di Alessandro Dal Canto, che hanno bisogno di risalire la corrente. E’ chiaro che essere alla Juventus impone sempre e comunque di cercare il risultato, ma è altrettanto vero che Fabio Grosso aveva iniziato il suo triennio a Vinovo con risultati alterni e lontani dall’essere davvero positivi. Se non altro, i bianconeri sono arrivati in semifinale al Torneo di Viareggio; una manifestazione che l’Inter ha vinto per la seconda volta negli ultimi quattro anni, a conferma di come il lavoro di Stefano Vecchi sia di alto profilo e di come in questi ultimi anni la società nerazzurra abbia davvero investito molte risorse sul settore giovanile, riuscendo a creare un gruppo solido e che può arrivare a fare risultato, così come a lanciare giovani talenti nel calcio professionistico. Anche per questa stagione l’obiettivo è lo scudetto: contando anche la Supercoppa, sarebbe il terzo titolo stagionale.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS INTER PRIMAVERA

Nella Juventus mancherà per squalifica Delli Carri: lo sostituirà Zanandrea, che completerà la difesa con Vogliacco e Serrao davanti a Loria. In mediana invece Leandro Fernandes è certo del posto, mentre Morrone insidia la maglia di Di Pardo come altro centrocampista centrale; spazio poi a Muratore e Tripaldelli per le corsie laterali, sulla trequarti invece dovrebbero giocare Montaperto e Portanova ma attenzione a Nicolussi Caviglia. Davanti, Kulenovic in vantaggio ma è tornato il bomber Marco Olivieri, che dunque potrebbe avere spazio dal primo minuto. Inter schierata con il 4-4-2, con possibile variante del trequartista alle spalle di Colidio e Odgaard; anche Merola e Adorante sperano in una maglia, in mezzo al campo invece Pompetti potrebbe lasciare campo a Schirò o Brignoli con Zaniolo che potrebbe fare il trequartista, aprendo così a un altro posto di mediano che potrebbe essere di Rada, impiegato da titolare anche nel recupero contro il Torino. In difesa dovrebbe cambiare poco: ballottaggio Zappa-Valietti a destra, dall’altra parte giocherà Marco Sala con Nolan e Bettella centrali, in porta Pissardo favorito su Dekic.

© Riproduzione Riservata.