Lucchese-Olbia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

21 aprile 2018 Stefano Belli

Lucchese-Olbia, diretta dal signor De Santis di Lecce, sabato 21 aprile 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Nell'ultimo turno di campionato disputato, importantissima vittoria della Lucchese sul campo del Giana Erminio, mentre dall'altra parte l'Olbia ha pareggiato uno a uno in casa contro il Prato. Il che significa che le due formazioni si trovano in una situazione di vicinanza in classifica notevole, sono due i punti di vantaggio che l'Olbia vanta sulla Lucchese. Per i sardi, c'è ancora l'obiettivo play off a portata di mano, col nono posto al momento condiviso col Pontedera.

Potrebbe inserirsi però a questo punto anche una Lucchese che ha comunque messo in cassaforte l'obiettivo più importante, la salvezza diretta in una classifica che ha visto spesso i rossoneri annaspare in questa stagione, ma negli ultimi match la squadra di Lopez ha dimostrato di avere il passo giusto per riuscire a distanziare la zona più calda della classifica. E questa sfida al 'Porta Elisa' potrebbe davvero rivelarsi uno spareggio play off, col pareggio che paradossalmente potrebbe estromettere entrambe le formazioni dalla corsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE OLBIA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Porta Elisa di Lucca: toscani padroni di casa schierati con Albertoni tra i pali e una difesa a tre schierata con l'argentino Espeche, con Bertoncini e con Baroni. Russu sarà l'esterno di fascia destra e Cecchini il laterale sinistro di centrocampo, mentre Arrigoni, Damiani e Buratto si muoveranno come centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Fanucchi e a Parker. Risponderà l'Olbia con Aresti tra i pali, Pinna sulla corsia laterale di destra di difesa e Cotali sulla corsia mancina, mentre Iotti e Dametto giocheranno come centrali della retroguardia. A centrocampo, spazio per Feola, Biancu e Muroni, mentre Murgia sarà impiegato come trequartista, alle spalle di Ragatzu e Silenzi.

TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà la Lucchese di Giovanni Lopez scendere in campo con un 3-5-2 e l'Olbia di Bernardo Mereu rispondere con un 4-3-1-2 come scelta del modulo. Pareggio uno a uno nel match d'andata di questo campionato in Sardegna, disputato allo stadio Bruno Nespoli di Olbia. Vantaggio rossonero di De Vena e pareggio dei padroni di casa siglato da Ogunseye. Uno a uno anche nella scorsa stagione nell'ultimo precedente disputato a Lucca tra le due squadre, in questo caso fu la Lucchese a rimontare con un gol di Dermaku il vantaggio siglato nel primo tempo per l'Olbia da Kouko.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione toscana è quotata 2.50 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.85 la possibilità dell'affermazione in trasferta dei piemontesi. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.38 e 1.52.

