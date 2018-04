Manchester United Tottenham/ Streaming video e diretta tv: formazioni, orario, quote e risultato live (Fa Cup)

Diretta Manchester United Tottenham: info streaming video e tv. Si accende oggi la prima semifinale della Fa Cup 2018: è scontro Mourinho-Pochettino.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Diretta Manchester United Tottenham (LaPresse)

Manchester United Tottenham, diretta dall’arbitro Anthony Taylor, è la partita in programma oggi sabato 21 aprile a Wembley Stadium: fischio d’inizio fissato per le ore 18.15 secondo il fuso orario italiano. La Fa Cup 2018 torna sotto i riflettori e lo fa con la tanto attesa prima semifinale tra Red Devils e Spurs: la sfida è quindi ben calda e non solo per la posta in palio ma pure per i protagonisti che vedremo oggi in campo. Certamente il tabellone della competizione inglese, la più antica al mondo, vede infatti nomi di grande prestigio come quelli di Jose Mourinho e Mauricio Pochettino, che si contendono il podio anche nel campionato di Premier League, ormai agli sgoccioli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la semifinale della Fa Cup 2018 tra Manchester United e Tottenham verrà trasmessa in diretta tv, sulla piattaforma satellitare di Sky. Appuntamento quindi per tutti gli appassionati al canale 204 del telecomando, su Fox Sport HD: diretta streaming video garantita tramite l’app Sky Go, riservata ai soli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED TOTTHENAM

L’appuntamento della semifinale della Fa Cup 2018 è più che prestigioso: ecco quindi che entrambi i tecnici dovrebbero puntare sui propri titolari in vista di tale scontro diretto, approfittando di un inevitabile spostamento di date nel calendario del campionato regolare. Per quanto riguarda la probabile formazione del Manchester United, è assai probabile che Jose Mourinho parti dal 4-3-3 come modulo di partenza, con De Gea fedele tra i pali. Di fronte al numero uno ecco poi la coppia di centrale Bailly e Smalling, con Young e Valencia chiamati a occupare le fasce esterne. Per la mediana dovremmo vedere Matic in cabina di regia, con Herrera e Pogba utilizzati come mezz’ali. Per l’attacco ecco al via Lukaku prima punta con Sanchez e Lingard pronti a completare il tridente offensivo.

Per la probabile formazione del Tottenham, invece è assai probabile che Pochettino voglia confermare gran parte dell’11 che è sceso in campo settimana scorsa contro il Manchester city. Sarà in ogni caso il 4-2-3-1 il modulo degli Spurs che tra i pali dovrebbero quindi affidarsi nuovamente a Lloris. Di fronte al numero 1 ecco poi la coppia centrale Vertoghen-Sanchez, con Davies e Trippier, chiamati ancora una volta a presidiare le corsie più esterne. Per la mediana dovremmo vedere titolari Dier e Dembelè, con Eriksen utilizzato sulla trequarti a supporto dell’attacco. Nell’attacco del Tottenham non potrà mancare Harry Kane prima punta, con Alli e Lamela dati in dubbio con Sissoko e Heung Min Son.

QUOTE E PRONOSTICO

La sfida tra Manchester United e Tottenham è senza dubbio molto aperta e il pronostico si annuncia più che incerto. Se però volessimo controllare le quote stilate dalla snai alla viglia del fischio d’inizio di questo match della Fa Cup 2018 vedremo che nell’1x2 il successo degli Spurs è stato dato a 2.25, con la vittoria dei Red Devils quotata invece a 3.20: pareggio fissato a 3.35.

