Miami Heat Philadelphia Sixers/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (basket NBA, gara-4)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Miami Philadelphia: Marco Belinelli (Foto LaPresse)

Miami Heat Philadelphia Sixers si gioca oggi, sabato 21 aprile 2018, alle ore 20.30 italiane presso la American Airlines Arena di Miami, dove i padroni di casa degli Heat ospiteranno i Sixers per gara-4 del primo turno dei playoff NBA 2018 che vede davanti Philadelphia per 2-1 nella serie. Il fattore campo ha inciso ben poco finora, visto che due partite su tre sono state vinte dalla squadra in trasferta: i Sixers, testa di serie numero 3, avevano vinto gara-1 con un netto 130-103 casalingo, ma in gara-2 Miami aveva espugnato il palazzetto di Philadelphia per 103-113. Breve gioia per la squadra della Florida, perché in gara-3 i Sixers si sono ripresi il fattore campo andando a vincere a Miami per 108-128. Adesso si gioca di nuovo in casa degli Heat (il format è 2-2-1-1-1) una partita decisiva soprattutto per i padroni di casa, che non possono certo permettersi di andare sotto 1-3 se vogliono continuare a sperare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Miami Philadelphia sarà visibile anche in Italia in diretta tv: l’appuntamento è naturalmente per le ore 20.30 su Sky Sport 2, canale numero 202 della piattaforma satellitare, naturalmente riservata agli abbonati, i quali potranno usufruire anche della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go se non potranno mettersi davanti a un televisore ma vorranno comunque seguire il match fra gli Heat e i Sixers.

IL CONTESTO

Philadelphia è seguita con attenzione dagli appassionati italiani grazie alla presenza di Marco Belinelli, che ha aiutato a fare il salto di qualità una squadra che non raggiungeva i playoff dal 2012 ed era reduce da alcune annate disastrose, soprattutto il 2015-2016 con appena 10 vittorie in 82 partite di stagione regolare. Quest’anno ecco invece un bel terzo posto nella Eastern Conference, soprattutto grazie a una fantastica serie di 16 vittorie consecutive nelle ultime 16 partite della regular season. Le aspettative dunque sono finalmente tornate alte attorno ai Sixers, che ad Est possono puntare a fare strada. I Miami Heat invece non sono più quelli di pochi anni fa, quando dal 2011 al 2014 hanno raggiunto quattro finali NBA consecutive, vincendo due titoli nel 2012 e nel 2013 con LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh. Dei tre, solo Wade è ancora a Miami (tornato fra l’altro nel febbraio di quest’anno), ma a 36 anni non è più al top - anche se la classe resta quella, come in gara-2 ha dimostrato. La stagione regolare ha portato il sesto posto ad Est, nei playoff la missione non sarà facile già da questo primo turno.

