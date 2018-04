Milan Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Milan Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match a San Siro per la Serie A, 34^ giornata (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Benevento (Foto LaPresse)

Milan Benevento sarà diretta dall’arbitro Mariani allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, ed è uno dei tre anticipi della 34^ giornata di Serie A, quello che si disputa in prima serata alle ore 20.45. Sfida storica per i campani, che però rischia anche di coincidere con la retrocessione matematica: va però riconosciuto che il Benevento avrebbe meritato di più per il gioco espresso, come ha dovuto imparare a proprie spese anche il Milan nella partita d’andata, il debutto in panchina di Gennaro Gattuso che fu rovinato dal gol in extremis del portiere Brignoli. Ormai sfumata la Champions League, la stagione del Milan è da considerare negativa: adesso bisogna salvare almeno la qualificazione in Europa League (e senza preliminari), altrimenti il fallimento sarebbe completo. Inoltre la vittoria oggi è d’obbligo perché un secondo passo falso con il Benevento sarebbe davvero pesante per i rossoneri.

MILAN BENEVENTO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Milan Benevento sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 20.45: l’appuntamento è su Sky Sport Mix, Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita di San Siro anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

Ora è giunto il momento di osservare le probabili formazioni di Milan Benevento. Alle note assenze di Romagnoli e Conti si aggiunge quella di Calhanoglu e per di più sono acciaccati anche Biglia e Bonucci. In difesa dunque potrebbe essere emergenza, anche se Zapata e Musacchio ultimamente stanno facendo abbastanza bene, mentre in cabina di regia è pronto Montolivo e in attacco sarà naturalmente Borini a prendere il posto del turco. Per il resto, c’è l’ormai classico dilemma sul ruolo di prima punta, dovuto al fatto che nessuno dei tre candidati convince fino in fondo - infatti nessun giocatore del Milan ha segnato più di 7 gol in questo campionato. Il Benevento punterà sui suoi elementi di maggiore esperienza e carisma, che a San Siro potrebbero esaltarsi, come ad esempio Sagna e Sandro, mentre in cabina di regia ci sarà il ballottaggio fra Viola e Cataldi. In attacco dovrebbe invece esserci Iemmello ad affiancare Diabaté, diventato naturalmente il punto di riferimento della manovra degli uomini di Roberto De Zerbi.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Milan e Benevento, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, come d’altronde prevedibile. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Milan infatti pagherebbe 1,23 volte la posta in palio, mentre la quota è nettamente superiore per la vittoria esterna del Benevento, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 13,00. A un livello decisamente alto si colloca anche la quota per il pareggio a San Siro: il segno X è proposto infatti a 6,25.

