Monza-Giana Erminio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Monza-Giana Erminio, diretta dal signor Guarnieri di Empoli, sabato 21 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. L'ultima vittoria nel recupero in casa dell'Arezzo ha rappresentato la quarta vittoria negli ultimi cinque impegni di campionato per il Monza. I brianzoli hanno di nuovo scalato la classifica, hanno sorpassato l'Alessandria al sesto posto nel girone A di Serie C, e soprattutto si sono portati a due punti di distanza dal quarto posto occupato dalla Carrarese e dal quinto occupato dalla Viterbese.

Il Monza soprattutto nel girone di ritorno ha dimostrato di avere grandi qualità, ma è mancata la giusta continuità per provare a blindare un quarto posto comunque ancora possibile. Per riuscirci, sarà necessario proseguire nel momento sì in questo match interno contro il Giana Erminio, con il club di Gorgonzola che, blindata la salvezza diretta (obiettivo primario stagionale) sembra aver rinunciato alla prospettiva dei play off. L'ultima sconfitta interna contro la Lucchese è stata la terza consecutiva in campionato per la squadra di Cesare Albé, anche se la zona play off è lontana ancora solo due lunghezze, la squadra sembra aver agonisticamente staccato la spina ormai da qualche settimana.

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Brianteo di Monza: padroni di casa schierati con Liverani in porta, Negro in posizione di terzino destro e Tentardini in posizione di terzino sinistro, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Caverzasi e da Riva. A centrocampo spazio per Guidetti e Palesi, mentre Giudici presidierà la fascia destra e a D'Errico sarà affidata la fascia sinistra. In attacco, Mendicino e Ponsat giocheranno titolari in coppia. Risponderà il Giana Erminio con Taliento a difesa della porta, alle spalle di una linea a tre con Montesano, Rocchi e il nigeriano Bonalumi schierati dal primo minuto. Il senegalese Seck sarà l'esterno di fascia sinistra, sul lato opposto del campo si muoverà Iovine mentre Greselin e Marotta giocheranno centrali di centrocampo. Chiarello avrà compiti da trequartista, alle spalle del duo offensivo Bruno-Perna.

Confronto tattico tra il 4-4-2 del Monza di Marzo Zaffaroni ed il 3-4-1-2 del Giana Erminio di Cesare Albé. Nel match d'andata di questo campionato, disputato a Gorgonzola, vittoria per tre a zero del Giana, che con i gol di Perna, Marotta e Iovine ha dominato il match contro i brianzoli. Monza vincente nell'ultimo precedente giocato in casa, il 4 ottobre 2014. Il Giana Erminio cadde con i gol di Massoni e Foglio, uno per tempo che permisero ai brianzoli di conquistare il derby lombardo, allora inedito tra i professionisti.

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione brianzola è quotata 2.10 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 3.50 la possibilità dell'affermazione in trasferta degli orange. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.20 e 1.58.

