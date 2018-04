Novara Venezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Novara Venezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca al Piola per la 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Novara-Venezia, LaPresse

Novara Venezia sarà diretta dall’arbitro Fourneau; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 21 aprile, allo stadio Silvio Piola per la 37^ giornata di Serie B. Si scontreranno due formazioni con esigenze opposte ma ugualmente importante a così breve distanza dalla fine del campionato. Il Novara ha 40 punti, ad oggi sarebbe salvo ma non è ancora tempo per festeggiare: il vantaggio sulla zona calda è ridotto e dunque gli uomini di Domenico Di Carlo non possono ancora permettersi alcuna distrazione. Oggi però l’impegno non sarà facile, perché a Novara arriva il Venezia di Filippo Inzaghi che grazie ai 54 punti è in zona playoff: anche per i veneti tuttavia si tratta di una posizione ancora tutt’altro che sicura, di conseguenza anche per gli ospiti vincere avrebbe una grandissima importanza in vista della volata finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Novara Venezia sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 8 e pure da Sky Sport Mix, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Piola anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA VENEZIA

Proviamo ora ad analizzare le probabili formazioni per Novara Venezia. Mister Di Carlo dovrebbe proporre il 4-3-1-2 con Montipò protetto dalla difesa formata da Dickmann a destra, Del Fabro e Troest centrali, Calderoni a sinistra. Nel terzetto di centrocampo potremmo vedere Casarini, Ronaldo e Sciaudone, mentre Moscati sarà il trequartista alle spalle di Puscas e Maniero. Per il Venezia si può invece ipotizzare un 3-5-2 con Andelkovic, Modolo e Domizzi davanti al portiere Audero. Nel folto centrocampo a cinque Zampano a destra e Garofalo a sinistra, mentre in mediana dovrebbero esserci Falzerano, Stulac e Pinato. Infine l’attacco, dove dovremmo vedere ancora la coppia formata da Litteri e Geijo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Novara e Venezia, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Novara infatti pagherebbe 2,50 volte la posta in palio; la quota a dire il vero non sale di molto per la vittoria esterna del Venezia, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,15. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida di Novara infatti è proposto a 2,90.

