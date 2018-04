Pagelle/ Milan-Benevento: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Benevento (-): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 34^ giornata. I protagoniasti, i migliori e i peggiori in campo allo stadio Meazza

21 aprile 2018 Stefano Belli

Pagelle Milan Benevento (Foto LaPresse)

Al Meazza è in corso il saturday night della 34^ giornata di Serie A 2017-18 tra Milan e Benevento, le due squadre sono rientrate negli spogliatoi per il riposo sul punteggio di 1 a 0 in favore della formazione di Roberto De Zerbi che stasera ha un solo risultato a disposizione per evitare la retrocessione matematica in Serie B dopo una sola stagione di permanenza nella massima categoria. I sanniti la sbloccano a sorpresa con Iemmello (6,5) che su assist di Viola (7) trafigge Donnarumma (6) e ammutolisce San Siro, in precedenza i rossoneri avevano sfiorato il gol con André Silva (6) che sull'apertura di Borini (6) non era riuscito ad approfittarne lisciando il pallone davanti a Puggioni (6,5). Prima dell'intervallo gli uomini di Gattuso hanno letteralmente assediato l'area di rigore avversaria con i tentativi di Cutrone (6) e Bonaventura (6), il giovane prodotto del vivaio ha accarezzato l'incrocio dei pali mentre il centrocampista non è riuscito ad angolare il tiro. Nella ripresa servirà un Milan completamente diverso di questo e un Benevento identico a quello ammirato dei primi quarantacinque minuti, allora sì che avremo una bella partita.



VOTO MILAN 5 - Serve il gol del Benevento per vedere gli uomini di Gattuso esprimere sprazzi di gioco, l'assenza di Suso si sta facendo sentire.

MIGLIORE MILAN: ZAPATA 7 - Azzecca tutte le chiusure e sta neutralizzando un furetto come Brignola.

PEGGIORE MILAN: RICARDO RODRIGUEZ 5,5 - Con un retropassaggio sciagurato stava per combinare la frittata, per fortuna ci pensa Donnarumma a salvarlo da una figuraccia mondiale.



VOTO BENEVENTO 6,5 - I sanniti non hanno più nulla da perdere e nella serata della probabile retrocessione in Serie B regalano spettacolo trovando un vantaggio insperato con Iemmello.

MIGLIORE BENEVENTO: VIOLA 7 - Il gol lo segna Iemmello ma il suo assist è da cineteca. Chapeau.

PEGGIORE BENEVENTO: CATALDI 5,5 - Regala qualche pallone di troppo agli avversari e mostra qualche affanno di troppo in fase di gestione e contenimento. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.