Pagelle/ Spal Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo)

Pagelle Spal Roma (-): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 34^ giornata. I protagoniasti, i migliori e i peggiori in campo allo stadio Mazza

21 aprile 2018 Umberto Tessier

Pagelle Spal Roma - LaPresse

Vediamo le pagelle sulla prima frazione tra Spal e Roma, terminata con il vantaggio giallorosso conquistato grazie all'autorete sfortunata di Vicari. Nel finale di tempo Meret ha salvato i suoi con una grande parata su El Shaarawy. Andiamo ora ad analizzare le prestazioni dei protagonisti in campo dopo la prima frazione. Meret (7) notevole l'intervento su El Shaarawy che tiene a galla i suoi. Cionek (5,5) la rete del vantaggio Roma parte da un suo errore in impostazione. Vicari (5) pomeriggio da dimenticare, autorete ed infortunio. Felipe (6) il migliore dei suoi dietro, salva tutto con un grande intervento su Pellegrini. Lazzari (5,5) inizia bene per poi spegnersi. Everton Luiz (5) entrata assassina su Strootman, meritava il rosso. Schiattarella (6) combatte senza tirare mai indietro la gamba. Kurtic (5,5) ha qualità tecniche importanti, per ora le abbiamo solo intraviste. Mattiello (6) spinge bene sulla fascia, poco supportato dai compagni. Antenucci (5,5) non riceve uno straccio di pallone giocabile. Paloschi (5,5) stessa amara sorte del compagno di reparto. Grassi (6) rileva l'infortunato Vicari. Passiamo ora alla Roma. Alisson (6) non deve sporcarsi i guantoni. Bruno Peres (6) spinta notevole sulla fascia, difende anche bene. Manolas (6) solita sicurezza, difficile superarlo. Fazio (6) rischia un rigore su Antenucci, l'arbitro lo grazia. Jonathan Silva (6) titolare a sorpresa, non delude. L.Pellegrini (6,5) suo il cross da cui nasce il vantaggio. Gonalons (5,5) continua a deludere il francese, oggetto misterioso. Strootman (6,5) si inserisce alla grande e costringe Vicari all'autogol. Nainggolan (6,5) il belga è avversario tosto per tutti. El Shaarawy (5,5) trova un grande Meret ma poteva concludere meglio. Schick (6,5) lampi del calciatore ammirato alla Sampdoria.

PAGELLE SPAL ROMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO SPAL 5,5 - Parte bene per poi calare vistosamente, in avanti combina poco e nulla. MIGLIORE SPAL: MERET 7 - Strepitoso l'intervento su El Shaarawy, tiene i suoi in partita. PEGGIORE SPAL: VICARI 5 - Pomeriggio da dimenticare per il difensore, autogol e infortunio. VOTO ROMA 6,5 - Nel finale di primo tempo prende letteralmente il sopravvento, come al solito spreca troppo in avanti. MIGLIORE ROMA: STROOTMAN 6,5 - Dal suo inserimento nasce l'autogol di Vicari, calciatore fondamentale in mezzo. PEGGIORE ROMA: GONALONS 5,5 - Il regista francese resta la nota stonata dell'orchestra giallorossa.

© Riproduzione Riservata.