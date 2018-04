Palermo Avellino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Palermo Avellino - LaPresse

Palermo Avellino sarà diretta dall’arbitro Giua; la partita della 37^ giornata di Serie B si gioca oggi, sabato 21 aprile, alle ore 15.00 allo stadio Renzo Barbera-La Favorita, dove il Palermo sarà chiamato a tornare alla vittoria per non complicare il cammino verso la promozione. Attualmente i rosanero di Bruno Tedino sono terzi con 60 punti, di conseguenza se il campionato finisse oggi sarebbero costretti a disputare i playoff: urge dunque un successo per rilanciare le ambizioni di raggiungere almeno il secondo posto. Partita dunque difficilissima per l’Avellino di Claudio Foscarini, cui tocca il Palermo subito dopo il Frosinone: gli irpini hanno 40 punti e di conseguenza la salvezza è tutt’altro che garantita. Fare risultato alla Favorita darebbe però una grande spinta, anche dal punto di vista del morale: di certo l’Avellino sarà un osso duro per il Palermo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Palermo Avellino sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Barbera anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO AVELLINO

Cerchiamo ora di scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni per Palermo Avellino. Tra squalifiche e infortuni, la situazione non è facile per Bruno Tedino: proviamo a disegnare un 4-3-2-1 con Uomini in porta, protetto dalla retroguardia a quattro formata da Rispoli, Struna, Accardi e Aleesami; il terzetto in mediana sarà forzatamente molto diverso e potrebbe vedere titolari Murawski, Fiordilino e Chochev, mentre in attacco Coronado e Trajkovski agiranno in appoggio alla punta La Gumina. Modulo 4-4-2 per l’Avellino di mister Claudio Foscarini: Lezzerini in porta; in difesa Laverone terzino destro, Ngawa e Migliorini centrali, Marchizza a sinistra; a centrocampo da destra a sinistra Molina, De Risio, Di Tachcio e Vajushi; in attacco invece Castaldo è squalificato, al suo posto ci sarà Ardemagni al fianco di Asencio.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Palermo e Avellino, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Palermo infatti pagherebbe 1,55 volte la posta in palio, mentre la quota sale parecchio per la vittoria esterna dell’Avellino, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 6,75. Quita intermedia è invece quella per il pareggio: il segno X per la sfida di Palermo infatti è proposto a 3,75.

