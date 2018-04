Parma Carpi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Carpi info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del derby emiliano per la 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Parma Carpi - LaPresse

Parma Carpi sarà diretta dall’arbitro Minelli allo stadio Ennio Tardini; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 21 aprile, per la 37^ giornata di Serie B. Il derby emiliano ci presenta un Parma decisamente lanciato: sei vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime otto partite hanno portato gli uomini di Roberto D’Aversa a quota 60 punti, cioè al terzo posto pari merito con il Palermo e ad appena due lunghezze dal secondo posto del Frosinone. Non ci sono dunque più dubbi sulla presenza del Parma ai playoff, ma a questo punto è anche legittimo provare a inseguire il secondo posto e con esso la promozione diretta. Trasferta dunque difficilissima per il Carpi, che però deve cercare di fare punti perché a quota 49 vede ancora vicina la zona playoff, che in questo momento dista tre lunghezze. Tutto è ancora possibile, ma naturalmente tornare dal Tardini con un bel risultato darebbe ancora più corpo alle speranze del Carpi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Parma Carpi sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 3, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tardini anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CARPI

Adesso è giunto il momento di leggere le probabili formazioni per Parma Carpi. Roberto D’Aversa potrebbe insistere con il Parma vincente lunedì sera: modulo 4-3-3 con Frattali fra i pali, Mazzocchi terzino destro, Iacoponi e Lucarelli centrali, Gagliolo sulla fascia sinistra. In mediana ecco il terzetto formato da Dezi, Munari e Barillà, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Siligardi e Baraye ai fianchi della prima punta Calaiò. Antonio Calabro potrebbe invece proporre il Carpi con il 3-5-1-1: portiere Colombi, protetto dalla retroguardia a tre con Pachonik, Capela e Poli; Concas esterno destro, a sinistra Pasciuti mentre il perno in mediana sarà Mbaye, affiancato dalle mezzali Verna e Jelenic; infine in attacco Garritano agirà in appoggio della prima punta Melchiorri.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Parma e Carpi, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Parma infatti pagherebbe 1,70 volte la posta in palio; la quota sale di molto per la vittoria esterna del Carpi, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 5,25. Quota intermedia infine per il pareggio: il segno X per la sfida dello stadio Tardini infatti è proposto a 3,50.

