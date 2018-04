Piacenza-Pro Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza-Pro Piacenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 21 aprile 2018.

21 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Piacenza-Pro Piacenza, LaPresse

Piacenza-Pro Piacenza, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, sabato 21 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Derby ad alta tensione tra le due formazioni piacentine, opposte tra loro in un finale di campionato alla ricerca di obiettivi molto diversi. Il Piacenza punta ai play off, come dimostrato con l'ultimo pareggio conquistato contro l'ostica Alessandria in trasferta. Piacenza al momento ottavo in classifica e con due punti di vantaggio sulle inseguitrici Olbia e Pontedera: c'è la concreta possibilità di partecipare alla post season per la Serie B per una formazione chiamata a confermare il blasone degli anni passati, con un ventennio interamente trascorso tra Serie A e Serie B.

Dall'altra parte la Pro, a lungo rivelazione e capace anche di contendere il primato cittadino, è caduta in una spirale di sconfitte che ha toccato l'apice nel match perso in casa contro il Gavorrano. Quinta sconfitta consecutiva e due soli punti di vantaggio proprio sul Gavorrano, in zona play out e con l'obiettivo di costringere agli spareggi proprio i rossoneri, che in campionato non vincono dalla sfida dello scorso 17 marzo in casa contro il Livorno, vittoria contro la capolista che sembrava aver chiuso il discorso salvezza. Invece, per la Pro è arrivato poi solo un punto nelle successive sei partite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PIACENZA PRO PIACENZA

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Garilli di Piacenza: padroni di casa schierati con Fumagalli in porta, Di Cecco sull'out difensivo di destra e Castellana sull'out difensivo di sinistra, mentre Pergreffi e Silva giocheranno come centrali di difesa. A centrocampo spazio per Della Latta, Segre e Corradi, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Di Molfetta, Pesenti e Corazza. Risponderà la Pro Piacenza con Gori tra i pali, Pramatti schierato in posizione di terzino destro e Ricci in posizione di terzino sinistro, mentre Battistini e Belotti saranno i centrali di difesa. Barba, Aspas e Cavagna saranno i titolari nel terzetto di centrocampo, con Alessandro schierato come trequartista alle spalle di Abate e Musetti, titolari nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico con il tecnico di casa, Franzini, che schiererà la squadra con il 4-3-3, mentre l'allenatore della Pro Piacenza, Pea, opterà per il 4-3-1-2. Il derby d'andata in questo campionato è terminato con un pareggio uno a uno, Pro Piacenza in vantaggio con Alessandro dopo appena tredici minuti, pari del Piacenza calcio con Pederzoli su rigore a metà ripresa. Ultimo derby giocato al Garilli col Piacenza squadra ospitante disputato l'8 aprile 2017, con gol di Matteassi, Taugourdeau e doppietta di Romero che costrinsero la Pro a incassare quattro gol. La Pro Piacenza ha vinto uno a zero il derby in casa del Piacenza il 9 febbraio 2014, quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie C.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione di casa è quotata 2.15 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.00 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 3.70 la possibilità dell'affermazione in trasferta degli orange. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.43 e 1.50.

