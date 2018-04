Prato-Arezzo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Prato-Arezzo: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone A in programma sabato 21 aprile 2018.

21 aprile 2018 Stefano Belli

Diretta Prato-Arezzo, LaPresse

Prato-Arezzo, diretta dal signor Perotti di Legnano, sabato 21 aprile 2018 alle ore 20.30, sarà una sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Sarà scontro tra due formazioni che non si arrendono mai: da una parte il Prato che dopo la vittoria in casa contro il Giana Erminio ha pareggiato sul difficile campo dell'Olbia: ormai rassegnata alla disputa dei play out, la formazione biancazzurra vuole comunque giocarsi il tutto per tutto per riuscire a giocarsi ancora una volta allo spareggio la permanenza tra i professionisti.

Dall'altra parte, l'Arezzo ha subito l'ennesima mazzata di una penalizzazione da parte del tribunale federale che ha portato a 15 i punti di penalità complessivamente subiti. Senza l'Arezzo sarebbe nei play off, così è ultimo in classifica a cinque punti dalla salvezza diretta. Questo nonostante le imprese dell'ultimo periodo, con la vittoria in casa col Siena di sabato scorso che potrebbe aver dato la svolta alla corsa per la promozione in Serie B. La notizia della penalizzazione ha però probabilmente influenzato il recupero perso in casa contro il Monza: difficile che la salvezza aretina non passi dai play out, ma lo stato di forma messo in mostra è sicuramente incoraggiante da parte degli amaranto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile seguire il match in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma gli abbonati al sito elevensports.it potranno seguire la partita in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI PRATO AREZZO

Le probabili formazioni del match che si disputerà presso lo stadio Lungobisenzio: biancazzurri padroni di casa schierati con Alastra in porta, Cistana, Casale e Martinelli titolari nella difesa a tre, mentre Bertoli sarà l'esterno di fascia destra e Gargiulo l'esterno di fascia sinistra. A centrocampo, spazio per Fantacci e Guglielmelli. In attacco, al fianco del nigeriano Akammadu, schierato punta centrale, si muoveranno Tommaso Ceccarelli e Piscitella. Risponderà l'Arezzo con lo slovacco Varga, Semprini e il maltese Muscat davanti all'estremo difensore Perisan. A centrocampo spazio per Foglia, Cenetti e Lulli, mentre Luciani avrà il compito di presidiare la fascia destra e il francese Yebli sarà invece il laterale mancino. In attacco ci sarà Cutolo a far coppia con Di Nardo.

TATTICA E PRECEDENTI

Scontro tattico tra l'allenatore del Prato, Pasquale Catalano, e il tecnico dell'Arezzo, Massimo Pavanel. Entrambi gli allenatori si affideranno al 3-5-2 come modulo. Nel match d'andata di questo campionato, vittoria in casa dell'Arezzo di misura sul Prato, uno a zero con gol decisivo di Moscardelli alla mezz'ora del primo tempo. Aretini vincenti anche nell'ultimo precedente disputato a Prato, due a uno con doppietta di Moscardelli a rimontare l'iniziale vantaggio biancazzurro siglato da Moncini. Negli ultimi quindici anni il Prato non ha mai battuto l'Arezzo in campionato, imponendosi solo una volta in trasferta nel match di ritorno dello scorso campionato.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker per le scommesse sul match: la vittoria interna della formazione di casa è quotata 3.30 da William Hill, l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.10 da Bet365, mentre Bwin offre a una quota di 2.15 la possibilità dell'affermazione in trasferta degli aretini. Per quanto riguarda le quote per i gol complessivi realizzati nel corso della partita, Unibet propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.25 e 1.57.

© Riproduzione Riservata.