Probabili formazioni/ Chievo Inter: diretta tv, orario, ultime notizie live (Serie A)

Probabili formazioni Chievo Inter: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la delicata partita di Serie A. Le scelte di Maran e Spalletti

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Chievo Inter

Chievo Inter si giocherà domani pomeriggio alle ore 15.00: le due formazioni scenderanno in campo al Bentegodi con obiettivi molto diversi ma altrettanto importanti. I gialloblù di Rolando Maran sono infatti pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere e cercano un risultato di prestigio contro una big, che darebbe una spinta anche psicologica; l’Inter invece deve vincere perché la volata per gli ultimi due posti in Champions League si annuncia decisamente appassionante. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Chievo Inter, scoprendo anche come si potrà seguire la partita di Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per Chievo Inter in diretta tv: la partita di domani pomeriggio sarà infatti visibile su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 per quanto riguarda la televisione satellitare, Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Calcio 1 HD per quanto riguarda invece il digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video della partita del Bentegodi sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO INTER

LE SCELTE DI MARAN

Rosa praticamente al completo per Rolando Maran, una notizia ottima per il Chievo: i dubbi saranno dunque dovuti solamente alle scelte che farà l’allenatore. In difesa torna Bani, che sicuramente giocherà nella coppia centrale davanti a Sorrentino: accanto a lui, si contendono un posto Tomovic, Gamberini e Dainelli, sarà addirittura un ballottaggio a tre. Completeranno la linea difensiva Cacciatore a destra e Jaroszynski a sinistra. A centrocampo invece il dubbio è fra Hetemaj e Rigoni per affiancare in mediana Radovanovic, mentre Castro agirà sulla fascia destra e Giaccherini sarà l’esterno di sinistra. Infine l’attacco, dove la certezza naturalmente è Inglese, mentre al suo fianco troveremo dal primo minuto uno fra Meggiorini e Stepinski.

LE MOSSE DI SPALLETTI

In casa Inter, è stata una vera disdetta l’infortunio di Gagliardini, che formava con Brozovic una coppia ideale in mediana. La stagione per il bergamasco rischia di essere finita, un bel problema per Spalletti anche perché nemmeno Vecino è al top. Di conseguenza, in mediana assieme al croato dovrebbe agire Borja Valero, ma questa coppia rischia di essere un po’ troppo sbilanciata, leggera e poco efficace in fase difensiva. Aumenta però la qualità e tutto sommato contro una squadra come il Chievo, solitamente chiusa, potrebbe essere un bene. Nulla cambia in difesa, ottima negli ultimi due mesi: davanti ad Handanovic, ci saranno i centrali Miranda e Skriniar, con Cancelo a destra e D’Ambrosio a sinistra. In avanti invece dovrebbe tornare titolare Candreva, con Karamoh dunque in panchina; per il resto tutti confermati, cioè Rafinha e Perisic alle spalle di Icardi prima punta.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Meggiorini, Inglese. All. Maran.

A disposizione: Seculin, Dainelli, Depaoli, Cesar, Gamberini, Gobbi, Rigoni, Bastien, Birsa, Pucciarelli, Pellissier, Stepinski.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Santon, Lopez, Dalbert, Vecino, Pinamonti, Karamoh, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Gagliardini.

