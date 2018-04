PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Napoli: diretta tv, orario, ultime notizie live, le difese (Serie A)

Probabili formazioni Juventus Napoli: diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la sfida scudetto di Serie A. Le scelte di Allegri e Sarri

21 aprile 2018 - agg. 21 aprile 2018, 10.11 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Juventus Napoli (Foto LaPresse)

Per il big match della Serie A , atteso domani all’Allianz Stadium Allegri non può permettersi alcun errore nello stilare le probabili formazioni della sfida tra Juventus e Napoli, specie in difesa. Vediamo infatti che i bianconeri, puntando su un modulo 4 dovrebbero scommettere sui nomi più in forma alla vigilia di quarto turno: ecco che allora Douglas Costa potrebbe lasciar spazio ad Asamoah sull’esterno, con uno tra Lichtsteiner e Barzagli sull’altro corridoio. Per completare il reparto ecco anche Benatia e Chiellini che quindi si posizioneranno al centro, di fronte allo specchio difeso da Buffon. Pochi dubbi per Sarri che in un’occasione così decisiva non rinuncerà al suo reparto di titolari: di fronte a Reina ecco infatti il solito quartetto con Hysaj, Albiol (in gol contro l’Udinese pochi giorni fa), Koulibaly (di ritorno da squalifica) e Mario Rui. (agg Michela Colombo)

DOMANI IL BIG MATCH

Juventus Napoli, finalmente: l’appuntamento è per domani sera alle ore 20.45, quando le due formazioni daranno vita al big-match che ci darà risposte fondamentali nella volata per lo scudetto. Con una vittoria della Juventus probabilmente calerebbe il sipario; anche un pareggio potrebbe tutto sommato andare benissimo ai bianconeri, che però non chiuderebbero i giochi, che infine si riaprirebbero completamente in caso di vittoria del Napoli. Andiamo allora adesso a vedere quali sono le notizie alla vigilia sulle probabili formazioni di Juventus Napoli, scoprendo anche come si potrà seguire la partita dell’Allianz Stadium, che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati, non solo in Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ampia copertura per Juventus Napoli in diretta tv: la partita di domani sera sarà infatti visibile su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 per quanto riguarda la televisione satellitare, Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD per quanto riguarda invece il digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video del big-match all’Allianz Stadium sarà garantita agli abbonati di entrambe le piattaforme tramite le applicazioni Sky Go oppure Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

LE SCELTE DI ALLEGRI

Dybala in panchina proprio nella partita scudetto? Ipotesi naturalmente ancora tutta da confermare, ma non così assurda, vediamo il perché. Come punta centrale non si discute Higuain, che tra l’altro ha dimostrato di avere un certo feeling con i gol dell’ex; per Mandzukic c’è stato il prezioso riposo contro il Crotone e di certo Massimiliano Allegri non vorrà rinunciare al croato in una partita così delicata; lasciare fuori un Douglas Costa in grande condizione sarebbe un delitto. Di conseguenza, Dybala rischia seriamente di rimanere in panchina se la Juventus si schiererà con il 4-3-3; spazio per la Joya naturalmente in caso di 4-2-3-1, ma qui molto dipende dalle condizioni fisiche di Pjanic, alle prese con problemi muscolari. Se il bosniaco sarà regolarmente in campo, probabilmente Allegri punterà sul terzetto di centrocampo più classico, completato da Matuidi e Khedira, e ciò sarebbe una brutta notizia per Dybala. In difesa non ci sono dubbi su Buffon, sulla coppia centrale Benatia-Chiellini e su Alex Sandro a sinistra, attenzione però al ballottaggio Lichtsteiner-Barzagli come terzino destro.

LE MOSSE DI SARRI

Quanto al Napoli, Maurizio Sarri dovrebbe fare affidamento almeno inizialmente alla squadra titolare più classica, dunque dovrebbe tornare in campo dal primo minuto Mertens, in posizione centrale fra Callejon e Insigne, anche se l’ottimo Milik di questo periodo conserva qualche speranza di giocare dal primo minuto, fermo restando che sarà comunque una fondamentale risorsa a partita in corso. Anche negli altri reparti Sarri dovrebbe ridurre al minimo le possibili sorprese: Koulibaly rientra dalla squalifica e quindi affiancherà Albiol davanti a Reina, mentre i terzini saranno Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo, il terzetto titolare dovrebbe essere formato da Allan, Jorginho e Hamsik, anche se un minimo di dubbio va conservato sul capitano, che nel caso potrebbe essere sostituito da Zielinski.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Barzagli, Rugani, Howedes, Asamoah, Sturaro, Marchisio, Bentancur, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: De Sciglio.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Tonelli, Milic, Chiriches, Diawara, Rog, Zielinski, Ounas, Machach, Milik.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Ghoulam.

