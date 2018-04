Probabili formazioni/ Milan Benevento: quote, le ultime novità live (Serie A 34^ giornata)

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Milan Benevento, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Milan Benevento, valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, si gioca alle ore 20:45 di sabato 21 aprile ed è dunque uno dei tre anticipi nel turno. Questa giornata potrebbe e dovrebbe riportare gli stregoni in Serie B dopo un solo anno: sarà così in caso di mancata vittoria o di pareggio della Spal, dunque il Benevento potrebbe essere in campo conoscendo già un’eventuale retrocessione. Il Milan invece punta la qualificazione in Europa League: niente da fare per la Champions ma adesso bisogna blindare la posizione attuale e chiudere comunque in bellezza la stagione. Andiamo dunque a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Milan Benevento.

QUOTE E PRONOSTICO

Non c’è nemmeno bisogno di indicare il Milan come favorito per questa partita, ma volendo certificare la cosa andiamo a vedere quello che dicono le agenzie di scommesse e in particolare la Snai: la quota sul segno 1 che identifica la vittoria dei rossoneri vale 1,22 e siamo decisamente distanti per il successo esterno del Benevento (segno 2) che addirittura ha un valore di 13,00. Paga bene anche l’ipotesi del segno X che, come sempre, è quello che dovrete giocare qualora pensiate che questa partita possa finire pari: se le cose a San Siro andassero in questo modo, il vostro guadagno sarebbe di 6,25 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

I DUBBI DI GATTUSO

Calhanoglu potrebbe aver concluso in anticipo la sua stagione, ma per la partita di oggi potrebbero dare forfait anche Bonucci e Lucas Biglia, che non sono al meglio: possibile allora che Gennaro Gattuso lasci in panchina almeno il secondo, favorendo l’ingresso di Montolivo che si occuperebbe della regia. Con lui i soliti Kessie e Bonaventura - che ha ritrovato il gol - mentre Borini prenderà il posto di Calhanoglu nel tridente offensivo, con Suso schierato regolarmente sulla destra e Kalinic che dovrebbe avere la maglia di prima punta. In difesa, se Bonucci non dovesse farcela è pronto Musacchio; in ogni caso dovrebbe giocare Cristian Zapata che sostituirà Alessio Romagnoli ancora ai box, per quanto riguarda le corsie laterali dovrebbe tornare titolare Calabria (in luogo di Abate) con Ricardo Rodriguez sempre in vantaggio per occupare lo spot di terzino sinistro, ma non va sottovalutato Antonelli che in una partita contro l’ultima in classifica potrebbe finalmente tornare a vestire una maglia da titolare.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Lunga lista di infortunati per Roberto De Zerbi, che potrebbe affidarsi a due prime punte di peso: naturalmente confermato Diabate, al suo fianco potrebbe giocare Iemmello e dunque il modulo sarebbe un 4-4-2, con Djuricic e Brignola ad agire in qualità di esterni di centrocampo ma pronti a stazionare sulla stessa linea degli attaccanti quando il Benevento avrà il possesso del pallone. In mezzo a fare legna e provare a costruire gioco dovrebbero esserci Sandro e Nicolas Viola, con Cataldi e Del Pinto che sono sicuramente valide opzioni ma che partono dietro nelle gerarchie; Sagna può avere una maglia da titolare a scapito di Venuti come terzino destro, dall’altra parte è certa la presenza di Gaetano Letizia e in mezzo dovrebbe esserci ancora la coppia formata da Tosca e Djimsiti, che giocherà a protezione del portiere Puggioni.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 17 C. Zapata, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 5 Bonaventura; 8 Suso, 7 Kalinic, 11 Borini

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 15 G. Gomez, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 21 Lucas Biglia, 4 José Mauri, 9 André Silva, 63 Cutrone

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti, A. Romagnoli, Calhanoglu

BENEVENTO (4-4-2): 81 Puggioni; 83 Sagna, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 G. Letizia; 31 Djuricic, 30 Sandro, 14 N. Viola, 99 Brignola; 33 Iemmello, 25 Diabaté

A disposizione: 22 Brignoli, 12 Piscitelli, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 29 Billong, 4 Del Pinto, 8 Cataldi, 73 Volpicelli, 87 Lombardi, 11 M. Coda, 26 Parigini

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei, A. Costa, Memushaj, D’Alessandro, Guilherme

