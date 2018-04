Probabili formazioni Serie A/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (34^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: dubbi e scelte degli allenatori per gli schieramenti della 34^ giornata. Occhio alla sfida al Mazza tra Spal e Roma: Di Francesco ritrova Manolas?.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna protagonista in questo fine settimana con la 34^ giornata ed è quindi giunto il momento di conoscere a fondo quali potrebbero essere le mosse dei vari allenatori per le probabili formazioni. Prima però occorre fare un punto sul calendario del turno: saranno ben tre gli anticipi previsti per sabato. Ecco quindi che alle ore 15.00 avrà inizio Spal-Roma, mentre alle 18.00 si accenderà Sassuolo-Fiorentina poi alle ore 20.45 sarà la volta di Milan-Benevento. Considerando poi il posticipo del lunedì sera alle ore 20.45 tra Genoa e Verona, vediamo che sono 6 le partite che avranno luogo di domenica 23 aprile. Ad aprire il programma ecco la sfida tra Cagliari e Bologna alle ore 12.30 mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Atalanta-Torino, Chievo-Inter, Lazio-Sampdoria e Udinese-Crotone. A chiudere la 34^ giornata ecco poi il big match tra Juventus e Napoli, previsto alle ore 20.45. Andiamo allora a vedere nel dettaglio le probabili formazioni che vedremo in campo nella 34^ giornata della Serie A

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

Per il match al Mazza, Semplici potrebbe apportare qualche cambiamento in mediana con la presenza di Schiattarella in cabina di regia. Anche per i giallorossi alcune novità in mediana: dovrebbero tornare titolari Strootman, Niangoolan e De Rossi, lasciati a riposo nel turno infrasettimanale.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Sarà 3-5-2 per i neroverdi che in difesa dovrebbero ancora puntare sul terzetto con Lemos, Acerbi e Peluso: occhio poi all’uruguagio in gol nel precedente turno. Per i viola la difesa sarà a 4 e vedrà Milkenovic e Vitor Hugo coppia centrale, con Laurini e uno tra Biraghi e Olivera a copertura delle fasce.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BENEVENTO

Possibili problemi in difesa per Gattuso, che dopo Romagnoli potrebbe perdere anche Bonucci per noie muscolari: verrà però dato di nuovo spazio a Calabria in coppia con Ricardo Rodriguez nelle corsie più esterne. Nessun problema nel reparto arretrato per De Zerbi ma parecchi a centrocampo, dove lo schieramento potrebbe tornare a 4.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI BOLOGNA

Per la squadra sarda ecco che Cigarini e Barella dovrebbero fare il loro ritorno in campo e pure dal primo minuto: nel reparto a 5 vedremo poi anche Farago, Padoin e Ionita. Modulo a 3 per i felsinei con Poli, Dzemaili e uno tra Nagy e e Crisetig.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA TORINO

Sarà difesa a tre per la Dea nella 34^ giornata: spazio dal primo minuto per Toloi, Caldara e Masiello, con Mancini pronto dalla panchina. Schieramento simile per il Torino che invece punterà ancora una volta su Burdisso, N’Koulou e Moretti (visto che De Silvestri è squalificato)

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO-INTER

Al Bentegodi i clivensi dovrebbero puntare tutto su Meggiorini e Inglese per il duo offensivo: per l’attacco nerazzurro il nome di punta è ovviamente quello di Icardi, che troverà al suo fianco Perisic e Candreva.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO SAMPDORIA

Nella 34^ giornata della Serie A Inzaghi perde Murgia e Luis Alberto per squalifica: a centrocampo vedremo quindi un reparto a 4 con Marusic, Parolo (acciaccato), Lucas Leiva e Lulic, mentre lo spagnolo verrà sostituito da Felipe Anderson. Reparto a tre in mediana per i liguri con Barreto, Torreira e Praet.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE CROTONE

Per la sfida al Friuli Oddo spera di ritrovare Lasagna in attacco per far coppia con De Paul: altrimenti rimane pronto Maxi Lopez. Nel tridente offensivo degli squali troveranno invece spazio Ricci, Simy e Trotta.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS NAPOLI

Sarri dovrebbe puntare su Mertens quale prima punta contro la Juventus: il belga si è ben riposato ed è il primo titolare, ma subisce comunque il ballottaggio con Milik. Per l’attacco bianconero ecco il tridente con Douglas Costa, Higuain e Mandzukic: Dybala verso la panchina,

PROBABILI FORMAZIONI GENOA VERONA

Senza Spolli, Izzo e Biraschi, il Genoa in difesa potrebbe puntare sul modulo a tre con Pereira, Rossettini e Zukanovic, modulo a 4 per l’Hellas con Caracciolo e Vukovic al centro: Fares e uno tra Felicioli e Heutaux agiranno sulle fasce.

