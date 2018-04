Probabili formazioni Serie B/ Moduli, scelte e dubbi degli allenatori (37^ giornata)

Probabili formazioni Serie B: le mosse degli allenatori per gli 11 che vedremo in campo il 21, 22 e 23 aprile per la 37^ giornata della cadetteria. Tante le sfide decisive: tutti titolari?.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Chiuso un appassionate turno infrasettimanale, ecco che il campionato della Serie B torna protagonista in questo weekend del 21 e 22 aprile: andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse degli allenatori per le probabili formazioni che vedremo in campo nella 37^ giornata della cadetteria. Prima però facciamo un piccolo riepilogo del calendario della Serie B per questa giornata, ricordando che sono 8 le partite che vedremo in campo sabato. Proprio alle ore 15.00 si accenderanno le sfide Brescia-Cesena, Cremonese-Ascoli, Entella-Pro Vercelli, Foggia-Bari, Novara-Venezia, Palermo-Avellino, Parma-Carpi e Salernitana-Cittadella. Per quanto riguarda i posticipi ricordiamo che Perugia-Ternana e Pescara-Spezia avranno luogo domenica, la prima con fischio d’inizio alle ore 15.00 e la seconda alle ore 17.30: lunedi sera spazio al match Frosinone-Empoli, previsto alle ore 20.30. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio le scelte degli allenatori per le probabili formazioni, attese in campo nella 37^ giornata di Serie B.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA CESENA

Per la sfida al Rigamonti la Leonessa dovrebbe confermare il 4-3-3 che in mediana vedrà il terzetto con Bisoli, Tonali e Embalo. Modulo speculare per il Cesena che invece punterà dal primo minuto su Fedele, Di Noia e Laribi.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE ASCOLI

Nella 37^ giornata della Serie B la Cremonese punterà tutti in attacco su Camara e Scamacca, con Piccolo atteso sulla trequarti. Per quanto riguarda l’attacco del Picchio occhio alle due punte Ganz e Monachello.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA PRO VERCELLI

I liguri abbisognano oggi più che mai di una vittoria: Aglietti dovrebbe allora concedere spazio in attacco a De Luca e La Mantia, con il primo di nuovo a disposizione del tecnico. Risponderà Grassadonia con un 4-4-3 che in attacco dovrebbe vedere titolari Bifulco, Reginaldo e Raicevic.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA BARI

Per la probabile formazione dei satanelli Stroppa dovrebbe puntare nuovamente sul 3-5-2, con in difesa il terzetto composto da Tonucci, Camporese e Calabrese. Sarà invece a 4 il modulo difensivo del Bari che al centro vedrà il duo Gyomber e Empereur e sulle fasce il duo Anderson e D’Elia.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA VENEZIA

Nella sfida al Piola Di Carlo dovrebbe proporre il 4-3-1-2 con Moscati sulla trequarti a supporto delle due punte Puscas e Maniero. Per quanto riguarda l’11 di Inzaghi ecco che saranno Litteri e Geijo i due titolari in attacco.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO AVELLINO

I rosanero, alla ricerca di una vittoria che manca da tempo punteranno ancora sul 4-3-1-2 con Coronado, La Gumina e Trajkovski attesi in attacco. Per gli irpini il modulo di riferimento dovrebbe essere quello del 4-4-2 con Ascencio e Ardemagni attesi in avanti visto che Castaldo è squalificato.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CARPI

Anche in questo match casalingo i ducali scenderanno in campo con il 4-3-3 che in media vedrà dal primo minuto Dezi, Munari e Barillà. Sarà invece centrocampo a 5 per i falconi con Mbaye in cabina di regia e affiancato da Verna e Jelenic: il reparto verrà completato da Pasciuti e Concas.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CITTADELLA

Moduli speculari per i due club granata: nel 4-3-2-1 la Salernitana punterà però su Odjer, Ricci e Zito a centrocampo, mentre per il Cittadella i titolari dovrebbero essere Bartolomei, Ieri e Lora.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA TERNANA

Sarà sempre 3-4-1-2 per gli umbri, con il duo Cerri-Di Carmine ormai imprescindibile: per i rossoverdi il modulo di riferimento sarà il 4-3-1-2 con davanti il duo Carretta-Montalto con Tremolada atteso ancora sulla trequarti.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SPEZIA

I delfini di Pillon potrebbe ancora scendere in campo con il 4-3-3 che in mediana vedrà dal primo minuto il terzetto Machin, Brugman e Valzania. Attenzione però ai liguri che a centrocampo vantano nomi come quelli di Ammari, Bolzoni e Pessina.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE EMPOLI

Nel big match della 37^ giornata, Andreazzoli non risparmierà il duo del gol Caputo-Donnarumma, tornato al top della condizione. A rispondere ecco la difesa a 4 dei canarini con Matteo Ciofani, Terranova, Krajnc e Crivello.

