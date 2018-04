Probabili formazioni/ Spal Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 34^ giornata)

Probabili formazioni Spal Roma: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Di Francesco deve pensare anche alla Champions League, cambierà ancora qualcosa

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Spal Roma, Serie A 34^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Roma, in scena alle ore 15:00 di sabato 21 aprile, inaugura la 34^ giornata in Serie A 2017-2018: allo stadio Mazza si affrontano una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi e che, reduce da sei pareggi, continua ad avvicinare l’obiettivo e una che sta entrando nel momento decisivo della stagione, perchè la corsa alla qualificazione in Champions League prosegue e soprattutto la prossima settimana arriverà finalmente quella semifinale, nella stessa Champions League, che manca da ben 34 anni. Dunque, staremo a vedere se la squadra ospite riuscirà a non pensare al Liverpool e alla possibilità di scrivere la storia per concentrarsi esclusivamente sulla sfida di oggi; intanto andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spal Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico chiaramente tutto a favore della Roma: secondo le quote rilanciate dall’agenzia di scommesse Snai, il segno 2 che identifica il successo dei giallorossi vale 1,80 contro il 4,25 che accompagna il segno 1 per la vittoria interna della squadra estense. Potrete naturalmente giocare anche il pareggio per questa partita dello stadio Mazza: se le cose dovessero andare in questo modo, il guadagno che ne conseguireste giocando con la Snai sarebbe di 3,60 volte la cifra che avrete pensato di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL ROMA

I DUBBI DI SEMPLICI

Ovviamente la Spal è in campo con il 3-5-2, ma vanno ancora monitorate le condizioni di Schiattarella e Mattiello: al posto del primo giocherebbe il grande ex Viviani e cambierebbe ben poco dal punto di vista tattico, quasi la stessa cosa con Dramé al posto di Mattiello anche se forse ci sarebbe un po’ di spinta in meno sulla corsia sinistra. Il resto della squadra sembra fatto: davanti a Meret la linea difensiva è guidata da Vicari, con Thiago Cionek e Felipe favoriti per affiancarlo. Manuel Lazzari come sempre agirà sulla fascia destra di centrocampo, di fatto il calciatore più utilizzato da Leonardo Semplici; Kurtic e Alberto Grassi dovrebbero essere le due mezzali, anche se Everton Luiz rimane una valida alternativa per aumentare i muscoli in mezzo. Borriello, altro ex della sfida, è ancora ai box: c’è Paloschi a fare coppia con Antenucci davanti, difficile che Federico Bonazzoli possa avere la meglio mentre Floccari (che ha trascorsi importanti nella Lazio e ha anche gol all’attivo nei derby) potrebbe contendere la maglia fino all’ultimo.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Eusebio Di Francesco deve pensare anche al Barcellona: per questo motivo potrebbe tornare a giocare con il 4-3-3, dove però dovrebbe mancare Kolarov, fermatosi nella giornata di venerdi per un affaticamento muscolare. Senza il serbo l'ipotesi più probabile in difesa vede Florenzi e Bruno Peres collocati sulle corsie esterne, con Manolas e Juan Jesus chiamati al centro del reparto dal primo minuto. In mediana bisogna capire quali saranno le scelte: teoricamente il centrocampo titolare potrebbe avere la meglio anche per preparare la grande sfida di Anfield, e dunque De Rossi come regista davanti alla difesa con Nainggolan e Strootman da mezzali, tuttavia almeno uno dei due potrebbe essere sostituito da Lorenzo Pellegrini ma sarà una decisione che verrà presa all’ultimo. Davanti, ci aspettiamo che Cengiz Under sia ancora titolare: il giovane turco, a segno nel turno infrasettimanale, deve recuperare il ritmo partita e poi Perotti non è al meglio e si cercherà di averlo al 100% (o vicino) per martedì. El Shaarawy agirà dall’altra parte, Dzeko sarà invece confermato nel ruolo di prima punta.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 19 Kurtic, 28 Schiattarella, 88 A. Grassi, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 43 Paloschi

A disposizione: 1 A. Gomis, 92 G. Marchegiani, 15 Vaisanen, 21 Salamon, 12 Pa Konate, 85 Dramé, 24 M. Vitale, 77 Viviani, 25 Everton Luiz, 18 Schiavon, 9 F. Bonazzoli, 10 Floccari

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: L. Simic, F. Costa, Borriello

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 25 Bruno Peres, 44 Manolas, 5 Juan Jesus, 33 Jonathan Silva; 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 6 Strootman; 17 Cengiz Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 14 Schick, 8 Perotti

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Defrel, Kolarov

