Pronostici Serie A/ Quote e scommesse per le partite (34^ giornata)

Pronostici Serie A: quote e scommesse per le partite della 34^ giornata di campionato. Attenzione alla sfida Sassuolo-Fiorentina di sabato e Juve-Napoli di domenica.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Dopo un intenso turno infrasettimanale che ha regalato parecchie emozioni, ecco che la Serie A torna sotto i riflettori in questo weekend con la sua 34^ giornata: è tempo quindi di vedere le quote e le scommesse dei match previsti. Prima però facciamo un piccolo specchietto sul calendario per scoprire quali sono gli incontri attesi questo fine settimana. Saranno infatti ben tre gli anticipi previsti per sabato: alle ore 15.00 ecco Spal-Roma, mentre alle 18.00 si accenderà Sassuolo-Fiorentina poi alle ore 20.45 sarà la volta di Milan-Benevento. Considerando poi il posticipo de lunedì sera alle ore 20.45 tra Genoa e Verona, vediamo che sono 6 le partite che avranno luogo di domenica 23 aprile. Ad aprire il programma ecco la sfida tra Cagliari e Bologna alle ore 12.30 mentre alle ore 15.00 sarà la volta di Atalanta-Torino, Chievo-Inter, Lazio-Sampdoria e Udinese-Crotone. A chiudere la 34^ giornata ecco poi il big match che potrebbe valere lo scudetto, prevista tra Juventus e Napoli alle ore 20.45. Andiamo quindi a conoscere più da vicino i pronostici stilati dalla nostra redazione per le partite della 34^ giornata.

PRONOSTICO SPAL ROMA

Pur dando il giusto peso alla formazione di Semplici, è la Roma la vera favorita del match al Paolo Mazza, specie ora che Di Francesco potrebbe aver ritrovato qualche giocatore acciaccato.

PRONOSTICO SASSUOLO FIORENTINA

Il KO rimediato contro la Lazio nel turno infrasettimanale non deve ingannare: la compagine viola è la favorita oggi in casa dei neroverdi, che pure vantano alle spalle una buona serie di risultati positivi.

PRONOSTICO MILAN BENEVENTO

Pur con il fantasma del match dell’andata e con diversi giocatori non al top della condizione, i rossoneri rimangono favoriti nel match casalingo della 34^ giornata. Certo la squadra di Gattuso dovrà fare attenzione agli stregoni, molto in forma in questo finale di stagione.

PRONOSTICO CAGLIARI BOLOGNA

Pronostico difficile alla Sardegna Arena visto che entrambi i club non possono vantare un grande stato di forma in questa parte del campionato. Va però detto che in casa i sardi potrebbero dare qualcosa in più.

PRONOSTICO ATALANTA TORINO

A Bergamo la vittoria della Dea potrebbe non essere così scontata: la squadra di Mazzarri pur stanca, sta rimediando alcuni risultati utili in questi ultimi turni della Serie A e potrebbe dare del filo da torcere ai nerazzurri, pur dopo le fatiche del turno infrasettimanale.

PRONOSTICO CHIEVO INTER

I nerazzurri, galvanizzati dal 4-0 firmato pochi giorni fa con il Cagliari dovrebbero avere la meglio sui gialloblu, padroni di casa al Bentegodi: Maran però non si sente ancora sicuro di rimane in Serie A il prossimo anno.

PRONOSTICO LAZIO SAMPDORIA

Sfida complessa quella che attende i biancocelesti: il 4-3 firmato con i viola pochi giorni fa infatti potrebbe non essere sufficiente, anche se i blucerchiati arrivano da un momento di crisi.

PRONOSTICO UDINESE CROTONE

In casa contro gli squali il risultato finale potrebbe anche sorridere alla compagine di Oddo che ormai pare non ricordare più l’ultima vittoria trovata. I rossoblu però giocheranno con convinzione visto che la salvezza non è stata ancora messa in cassaforte.

PRONOSTICO JUVENTUS NAPOLI

Impossibile fare un pronostico su quello che potrebbe essere la sfida decisiva per la corsa allo scudetto della Serie A. I bianconeri arrivano dal pari con il Crotone con la volontà di mettere dietro di sè un ampio vantaggio in classifica con gli azzurri. Dall’altra parte Sarri ha ritrovato un eccezionale Milik, che potrebbe essere la sua arma in più in questa corsa al sogno.

PRONOSTICO GENOA VERONA

Dopo la sconfitta rimediata con la Roma, i grifoni hanno voglia di tornare al successo e il match con l’Hellas potrebbe essere la grande chance per Ballardini e i suoi.

