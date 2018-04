Pronostici Serie B/ Quote e scommesse per le partite (37^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 37^ giornata della cadetteria. Sfida aperta tra Entella e Pro Vercelli: i bianco scudati si riconfermeranno?.

21 aprile 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Dopo un intenso turno infrasettimanale il campionato della Serie B torna in campo con la 37^ giornata: prima però di vedere le quote e le scommesse fissate alla vigilia per le partite in programma il 21 e 22 aprile vediamo che cosa ci propone il calendario. Per il campionato cadetto si torna infatti alla normalità visto che sono ben 8 le partite che avranno luogo di sabato e tre i posticipi tra domenica e lunedi. Il 21 aprile le sfide avranno tutte inizio alle ore 15.00 e quindi Brescia-Cesena, Cremonese-Ascoli, Entella-Pro Vercelli, Foggia-Bari, Novara-Venezia, Palermo-Avellino, Parma-Carpi e Salernitana-Cittadella. Per quanto riguarda i posticipi ricordiamo che Perugia-Ternana e Pescara-Spezia avranno luogo domenica, la prima con fischio d’inizio alle ore 15.00 e la seconda alle ore 17.30: lunedi sera Monday night alle ore 20.30 per Frosinone-Empoli. Diamo allora un occhio più da vicino ai pronostici stilati dalla nostra redazione alla vigilia della 37^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO BRESCIA CESENA

Complice il fattore campo e pure l’ottimo stato di forma registrato, il Brescia non dovrebbe avere problemi di alcuna sorta al Rigamonti contro il Cesena.

PRONOSTICO CREMONESE ASCOLI

Allo Zini la compagine grigiorossa rimane favorita contro il Picchio, scivolato alla 20^ piazza. Va però detto che la Cremonese ha bisogno di un successo visti gli ultimi risultati ben deludenti raccolti.

PRONOSTICO ENTELLA PRO VERCELLI

Sfida aperta al Comunale di Chivari: la Pro Vercelli arriva in Liguria dopo il bel successo con il Pescara ma va detto che i biancoscudati rimangono ultimi in classifica. I piemontesi sapranno riconfermarsi?

PRONOSTICO FOGGIA BARI

Solitamente il Foggia non convince tra le mura di casa e oggi contro il Bari di Grosso quindi potrebbe avere qualche problema. Da non sottovalutare che i biancorossi hanno alle spalle 4 esiti utili di fila.

PRONOSTICO NOVARA VENEZIA

Nonostante il fattore campo, il Venezia potrebbe anche essere favorito al Piola nella 37^ giornata: la classifica sorride ai veneti, come pure il successo rimediato nell’ultimo turno della cadetteria.

PRONOSTICO PALERMO AVELLINO

I rosanero hanno bisogno di una bella risposta dal campo dopo pure l’ennesimo pareggio conseguito: la partita con gli irpini potrebbe quindi essere una bella occasione favorevole per Nestorovski e compagni.

PRONOSTICO PARMA CARPI

Tra le mura di casa i ducali sono i favoriti d’obbligo: il podio nella classifica della Serie B di fa sempre più vicino e i punti messi in palio oggi saranno più che mai fondamentali.

PRONOSTICO SALERNITANA CITTADELLA

Pronostico difficile per la partita all’Arechi: se la classifica vede avanti il cittadella, il fattore campo sorride ovviamente alla Salernitana. Entrambi i club poi arrivano a questo turno avendo alle spalle parecchi pareggi conseguiti di fila.

PRONOSTICO PERUGIA TERNANA

Per il derby umbro le valutazioni ci raccontano di un match davvero aperto. Se i grifoni hanno alla loro uno stato di forma importante, non possiamo sottovalutare la grande ripresa di queste ultime giornate della compagine rossoverde.

PRONOSTICO PESCARA SPEZIA

I due club approdano a questo turno della Serie B con la necessità di una vittoria: fin troppo i KO e i pareggi rimediati in questi ultimi turni. Eppure potrebbe essere proprio un pari il risultato finale della sfida all’Adriatico, visto che il pronostico non propone alcuna grande prestazione.

PRONOSTICO FROSINONE EMPOLI

Nella sfida da alta classifica al Benito Stirpe il pronostico arride ai toscani, davvero imprendibili. La partita però si annuncia molto accesa anche perché i canarini, dopo il successo con l’Avellino paiono essersi scossi dal torpore. .

© Riproduzione Riservata.