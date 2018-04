Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi (34^ giornata)

Risultati Serie A: classifica aggiornata, diretta gol live score degli anticipi della 34^ giornata. Si giocano oggi Spal Roma, Sassuolo Fiorentina e Milan Benevento

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Risultati Serie A (LaPresse)

Ricomincia oggi, sabato 21 aprile, il campionato di Serie A. Appena archiviato il turno infrasettimanale, è già tempo di pensare alla 34^ giornata che sta per cominciare proponendoci ben tre partite: il programma infatti comincerà già alle ore 15.00 con Spal-Roma, poi alle ore 18.00 sarà la volta di Sassuolo-Fiorentina, infine alle ore 20.45 si giocherà Milan-Benevento. Siamo giunti alla quintultima giornata di campionato, i verdetti sono sempre più vicini e la posta in palio spesso decisiva. Vediamo dunque che cosa ci attenderà nelle prossime ore.

SPAL ROMA

Il primo avversario della Roma si chiama Liverpool: martedì sera ad Anfield ci sarà la partita d’andata della semifinale di Champions League, la mente di molto nell’ambiente giallorosso è già proiettata su quella partita. Errore che però non devono commettere Eusebio Di Francesco e i suoi ragazzi: per la Roma la volata con Lazio e Inter per conquistare un posto nella prossima edizione di Champions League è apertissima e dunque sarà fondamentale non lasciare punti per strada. La Spal d’altro canto ha grande bisogno di fare punti per la salvezza e un dato sui ferraresi colpisce l’attenzione: con 14 pareggi sono la squadra che ha ottenuto più segni X in questa stagione, a pari merito con il Torino. Un pareggio sicuramente sarebbe gradito alla Spal, ma rischierebbe di restare indigesto alla Roma.

SASSUOLO FIORENTINA

Anche al Mapei Stadium si scontreranno esigenze diverse: il Sassuolo ha fatto un grande passo avanti verso la salvezza con la vittoria di mercoledì a Verona, ma i neroverdi di Beppe Iachini non possono certamente dirsi ancora al sicuro, dunque sarebbe molto importante per i padroni di casa riuscire di nuovo a muovere la classifica. D’altro canto la Fiorentina si è di molto complicata la vita nell’infrasettimanale e di conseguenza adesso la lotta per un posto nella prossima Europa League si è fatta decisamente più complicata per i viola di Stefano Pioli: urge tornare alla vittoria per rilanciare le proprie ambizioni dopo la straordinaria striscia di sei successi consecutivi che aveva imposto i gigliati all’attenzione generale.

MILAN BENEVENTO

All’andata fu una partita storica con il gol al 95’ del portiere Brignoli che diede al Benevento il primo punto in Serie A. Adesso i campani non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma giocare a San Siro non capita tutti i giorni e sarà un evento da onorare al meglio, con le qualità di una squadra che onestamente meriterebbe parecchi più punti rispetto a quelli che ha ottenuto realmente. L’attenzione però inevitabilmente si concentra sul Milan, che non vince da un mese: la grande rimonta di Gennaro Gattuso è finita, il sogno Champions League è definitivamente nel cassetto e bisogna anzi pensare a non farsi sfuggire persino l’Europa League. Il rischio di fare peggio dell’anno scorso dopo avere speso 240 milioni di euro è alto e va scongiurato: in casa contro l’ultima in classifica, vincere è obbligatorio.

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

Ore 15.00

Spal-Roma

Ore 18.00

Sassuolo-Fiorentina

Ore 20.45

Milan-Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 85

Napoli 81

Roma, Lazio 64

Inter 63

Milan 54

Atalanta 52

Sampdoria, Fiorentina 51

Torino 47

Bologna, Genoa 38

Sassuolo 34

Udinese 33

Cagliari 32

Chievo 31

Spal 29

Crotone 28

Verona 25

Benevento 14

