Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite (37^ giornata)

Risultati Serie B: classifica aggiornata, diretta gol live score. Si gioca la 37^ giornata, entusiasmante il Monday Night dello Stirpe ma sabato sono in campo Palermo, Parma, Venezia e Bari

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Il campionato di Serie B 2017-2018 si avvia rapidamente verso la conclusione: c’è grande curiosità nello scoprire quali squadre si prenderanno la promozione diretta, come sarà composta la griglia dei playoff, chi retrocederà in Serie C e quali saranno le due formazioni che dovranno giocare il playout. La 37^ giornata sarà in ogni caso particolare, perchè ci si arriva da un turno infrasettimanale e dunque questo sarà il terzo impegno nel giro di una settimana; senza anticipi, il turno si apre alle ore 15:00 di sabato 21 aprile con Brescia-Cesena, Cremonese-Ascoli, Entella-Pro Vercelli, Foggia-Bari, Novara-Venezia, Palermo-Avellino, Parma-Carpi e Salernitana-Cittadella. Domenica 22 aprile i primi due posticipi con Perugia-Ternana (ore 15:00) e Pescara-Spezia (ore 17:30), chiusura con il Monday Night del 23 aprile, Frosinone-Empoli si disputa alle ore 20:30.

EMPOLI, IL GIORNO GIUSTO?

Lo farà eventualmente lunedì, ma l’Empoli può festeggiare in questa giornata la promozione diretta in Serie A: avendo 13 punti di vantaggio sulle due terze (Palermo e Parma), ha innanzitutto bisogno di vincere allo Stirpe nel big match contro il Frosinone. Sarà promozione con cinque giornate di anticipo se almeno una tra rosanero e gialloblu non riuscirà a ottenere i tre punti: comunque difficile, visto che il Palermo ospita l’Avellino che lotta per salvarsi e arriva da una sconfitta interna mentre il Parma, che è in grande forma, è in casa contro il Carpi che invece attraversa un momento difficile. In più, appunto, la capolista gioca contro la seconda forza del campionato che ha assoluto bisogno di vincere per staccare o comunque tenere a bada la concorrenza, e archiviare a sua volta la promozione diretta. Sia come sia, è davvero complicato pensare a un Empoli che non riesca a prendersi la Serie A, dunque si tratta solo di capire quale sarà il giorno giusto per l’aritmetica. Chissà: potrebbe essere la prossima settimana, davanti ai propri tifosi contro il Novara.

I VERDETTI

Nessun verdetto è ancora ufficiale in questo campionato, il che contribuisce a rendere questo finale ancora più entusiasmante: pensate solo che il Venezia, settimo in classifica e con un margine di 4 lunghezze sulla nona posizione, non è ancora aritmeticamente salvo. Realisticamente, comunque, possiamo dire che Parma e Palermo sono certe di giocare i playoff, ovviamente come il Frosinone se non riuscirà a prendersi la promozione diretta; ci è molto vicino il Perugia che difende un margine di sette punti sul Foggia e avrà un’ottima occasione contro la Ternana penultima, Venezia e Cittadella invece rischiano molto. In coda è ancora tutto assolutamente in divenire: nemmeno i rossoverdi e la Pro Vercelli sono certe della retrocessione diretta e anche Cremonese e Salernitana rischiano di essere risucchiate. Il Pescara, in caduta libera, ormai è ad un passo dalla zona playout e ha assoluto bisogno di punti per uscire da una situazione che si è fatta via via sempre più difficile.

RISULTATI SERIE B (37^ GIORNATA)

ore 15:00 Brescia-Cesena

ore 15:00 Cremonese-Ascoli

ore 15:00 Entella-Pro Vercelli

ore 15:00 Foggia-Bari

ore 15:00 Novara-Venezia

ore 15:00 Palermo-Avellino

ore 15:00 Parma-Carpi

ore 15:00 Salernitana-Cittadella

CLASSIFICA SERIE B

Empoli 73

Frosinone 62

Parma, Palermo 60

Perugia 57

Bari 56

Venezia 54

Cittadella 52

Foggia 50

Carpi 49

Spezia 47

Brescia 45

Salernitana 44

Cremonese 43

Avellino, Novara 40

Pescara 39

Cesena 38

Entella 37

Ascoli 36

Ternana, Pro Vercelli 34

