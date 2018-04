Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live score girone A (36^ giornata)

Risultati Serie C: classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 36^ e terzultima giornata: il Livorno vede la promozione diretta ma non può ancora festeggiarla

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Risultati Serie C, 36^ giornata girone A (Foto LaPresse)

Si apre una nuova giornata nel campionato di Serie C 2017-2018: siamo ormai in dirittura d’arrivo e, archiviate le partite di recupero, possiamo finalmente guardare alla classifica con uno sguardo completo sulle varie lotte. Le partite di sabato 21 aprile riguardano esclusivamente il girone A e sono otto, perchè la sera precedente si è giocato l’anticipo tra Pisa e Pontedera; come sempre si parte alle ore 14:30 con Arzachena-Livorno, Gavorrano-Alessandria, Lucchese-Olbia e Siena-Cuneo. Alle ore 20:30 si giocano invece le partite che restano, vale a dire Carrarese-Pistoiese, Monza-Giana Erminio, Piacenza-Pro Piacenza e Prato-Arezzo. Sfide interessanti e anche parecchio importanti.

RISULTATI SERIE C GIRONE A (36^ GIORNATA)

I VERDETTI

Carrarese, Viterbese e Monza sono ai playoff: questi sono i primi verdetti ufficiali, volendo includere anche il Pisa che ormai non ha più la possibilità di mettere le mani sulla promozione diretta. Di fatto allora sono cinque le squadre che volano alla post season: oltre a queste quattro dobbiamo includere anche quella che tra Livorno e Siena non riuscirà a cogliere la promozione immediata in Serie B. Tutto il resto in questa posizione di classifica è in divenire, con ben sette squadre che si contendono i restanti quattro posti (l’Arzachena virtualmente potrebbe farcela, ma appare troppo staccata); l’altro verdetto invece riguarda la prima squadra che giocherà i playout, cioè il Prato. Anche se l’Arezzo dovesse subire un’ulteriore penalizzazione, i toscani non potrebbero andare a riprendere la Pro Piacenza che ha 10 punti di vantaggio. Potrebbe essere riassorbita nella corsa l’Arzachena; Lucchese e Giana Erminio sono invece al sicuro a meno di clamorosi ribaltoni.

LIVORNO, BISOGNA ASPETTARE

Questo non sarà ancora il giorno del Livorno: i labronici, archiviato il periodo di grande crisi che aveva messo in discussione il primo posto, sono padroni del loro destino e, grazie al calo delle inseguitrici, non possono in ogni caso festeggiare oggi la promozione diretta in Serie B. La capolista gioca sul campo dell’Arzachena che ha bisogno di punti per archiviare la salvezza, ma sopratutto il Siena ospita il Cuneo penultimo in classifica: al netto del fatto che sia difficile che i punti di vantaggio del Livorno diventino 5, anche in questa eventualità non sarebbe sufficiente perchè mancheranno ancora due giornate per chiudere il girone a. E’ dunque probabile che la squadra di Andrea Sottil sia costretta a festeggiare nelle prossime settimane; chiaramente i labronici vogliono evitare di trascinare l’obiettivo fino all’ultima giornata, cosa che chiaramente sarebbe un rischio non da poco visto anche come sono andate le cose nel periodo precedente.

RISULTATI SERIE C - GIRONE A (36^ GIORNATA)

ore 14:30 Arzachena-Livorno

ore 14:30 Gavorrano-Alessandria

ore 14:30 Lucchese-Olbia

ore 14:30 Siena-Cuneo

ore 20:30 Carrarese-Pistoiese

ore 20:30 Monza-Giana Erminio

ore 20:30 Piacenza-Pro Piacenza

ore 20:30 Prato-Arezzo

CLASSIFICA SERIE C - GIRONE A

Livorno 63

Siena 61

Pisa 58

Carrarese 53

Viterbese 52

Monza 51

Alessandria 50

Piacenza 45

Olbia, Pontedera 43

Pistoiese 42

Giana Erminio, Lucchese 41

Arzachena 38

Pro Piacenza 35

Gavorrano 33

Cuneo 32

Arezzo (-15) 30

Prato 25

