Salernitana Cittadella/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Salernitana Cittadella info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match all’Arechi per la 37^ giornata di Serie B (oggi 21 aprile)

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Salernitana-Cittadella, LaPresse

Salernitana Cittadella sarà diretta dall’arbitro Guccini allo stadio Arechi di Salerno; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 21 aprile, per la 37^ giornata di Serie B. La Salernitana con 44 punti sembra distante sia dai sogni playoff sia dalla dura lotta per la salvezza: una posizione di tranquillo centro classifica che è la fotografia corretta della stagione dei campani, attenzione però ad abbassare troppo presto la tensione, perché in una classifica corta come quella della Serie B le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il Cittadella è invece ottavo con 52 punti: è l’ultima posizione valida per accedere ai playoff, quella dunque sognata da tutte le più immediate inseguitrici dei veneti. L’obiettivo del Cittadella è quindi facile da capire: consolidare questa posizione per raggiungere infine i playoff, traguardo di grande prestigio per la piccola società veneta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salernitana Cittadella sarà visibile in diretta tv esclusivamente sui canali della televisione satellitare, dal momento che solo Sky detiene i diritti per trasmettere le partite del campionato cadetto. La copertura della partita sarà dunque garantita su Sky Calcio 5, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Arechi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA CITTADELLA

Guardiamo adesso le probabili formazioni per Salernitana Cittadella. Squalificato Popescu, ci dovrebbe essere Vitale a completare la difesa a quattro con Casasola, Tuia e Monaco davanti a Radunovic. Proseguendo nel 4-3-2-1 di Stefano Colantuono, la Salernitana a centrocampo dovrebbe proporre Odjer, Ricci e Zito, mentre Kiyine e Rosina dovrebbero agire sulla trequarti, in appoggio alla prima punta Bocalon. Per il Cittadella di Roberto Venturato disegniamo invece un 4-3-1-2 con Paleari fra i pali, protetto dalla retroguardia a quattro formata da Pezzi, Adorni, Varnier e Benedetti; nel terzetto di centrocampo ipotizziamo Bartolomei, Ieri e Lora, mentre Chiaretti dovrebbe essere il trequartista alle spalle del tandem d’attacco Vido-Strizzolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Salernitana e Cittadella, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga della Salernitana infatti pagherebbe 2,40 volte la posta in palio; la quota sale non di molto per la vittoria esterna del Cittadella, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 3,10, che è curiosamente la stessa identica quota proposta anche per il pareggio, naturalmente identificato dal segno X.

