Sampdoria Genoa Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

21 aprile 2018 Claudio Franceschini

Diretta Sampdoria Genoa Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Sampdoria Genoa Primavera, che sarà diretta dal signor Alberto Santoro della sezione di Messina, è valida per la 27^ giornata nel campionato Primavera 1 2017-2018: si gioca alle ore 15:00 di sabato 21 aprile. Il derby naturalmente sfugge a qualunque pronostico; parlando della situazione di classifica comunque dobbiamo dire cha la Sampdoria gioca esclusivamente per la salvezza, al momento sarebbe costretta a giocare il playout ma deve ancora evitare di retrocedere direttamente, dunque ha bisogno della vittoria in entrambi i sensi. Il Genoa invece è una delle squadre in corsa per i playoff: ha un punto di ritardo dal Milan e due dal Chievo, ma rispetto a queste due squadre ha una e due partite in più e di conseguenza il traguardo è ancora più lontano di quanto possa sembrare oggi guardando la graduatoria. Per contro, il Grifone è sostanzialmente salvo; perdendo oggi potrebbe soffrire ma le distanze sono comunque ampie.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sampdoria Genoa Primavera è una delle partite che verranno trasmesse in diretta tv: in questo caso l’appuntamento è in chiaro per tutti sulla televisione di stato, per la precisione su Rai Sport o Rai Sport +. Per quanto riguarda la mobilità, accedendo senza costi aggiuntivi al sito www.raiplay.it, e selezionando il canale di riferimento, potrete assistere a questa partita anche in diretta streaming video, naturalmente avendo a disposizione dispositivi adatti all’uso come PC, tablet e smartphone.

SAMPDORIA GENOA, DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

IL CONTESTO

Il Genoa ha fatto otto punti in più della Sampdoria, che però ha vinto il derby di andata; stagione sofferta quella dei blucerchiati, che però arrivano da quattro giornate nelle quali hanno vinto tre volte (consecutive) con un pareggio e sono riusciti ad allontanare le ultime due posizioni in classifica. Sembra che la squadra genovese abbia fatto un salto di qualità importante; nel girone di ritorno ha ottenuto 13 punti, vale a dire gli stessi di tutta l’andata e con ancora cinque turni da disputare. Il pareggio sul campo della Roma è stato prestigioso ed è servito ad aumentare la fiducia del gruppo, adesso servirà un ultimo sforzo a cominciare dal derby. Il Genoa ci arriva da un periodo nero: ha perso le ultime quattro partite, e così ha vanificato la serie di cinque vittorie con le quali si era portato in quinta posizione, ampiamente all’interno della zona playoff. Stagione ondivaga per il Grifone, che in termini generali è sempre rimasto nella prima parte della classifica ma non è mai riuscito a spiccare il volo quando sarebbe servito, e adesso sa bene che nelle ultime partite a disposizione dovrà fare più di quanto ci si aspettasse sulla carta, considerando che tre delle avversarie saranno Fiorentina, Torino e Roma cioè tra le migliori formazioni di questo campionato.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA

Simone Pavan conferma la Sampdoria che ha pareggiato a Roma, e che si poggia come sempre su Ibourahima Baldé (11 gol in campionato) da prima punta, su Gomes Ricciulli come esterno a sinistra e con Eduardo Baldé che potrebbe essere l’altro laterale nel tridente - si gioca il posto con Curito. A centrocampo comanda Pastor che si posiziona davanti alla difesa; spazio poi a Gabbani e capitan Tessiore come mezzali, mentre in difesa avremo Veips e Mikulic nella zona centrale e Romei e Oliana da terzini, in porta ci sarà Krapikas. Il Genoa si dispone con modulo speculare: davanti a Rollandi giocano Seno e Altare, Piccardo e Oprut saranno i due terzini. In mediana potrebbe cambiare qualcosa: Zvekanov insidia la maglia di Sibilia, sulle mezzali dovrebbe arrivare la conferma di Zola e Bruzzo. Tridente offensivo con Eddy Salcedo schierato da prima punta, capitan Zanimacchia è sicuro del posto e così dovrebbe essere anche Micovschi, dunque l’unica variante potrebbe prevedere l’inserimento di uno tra Gibilterra e Romairone a fare da attaccante di riferimento.

