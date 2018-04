Sassuolo Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

21 aprile 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Sassuolo Fiorentina (amichevole)

Sassuolo Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Irrati; la partita si gioca oggi, sabato 21 aprile, ed è uno dei tre anticipi della 34^ giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 18.00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per questo match piuttosto delicato, dal momento che sia i neroverdi di Beppe Iachini sia i viola di Stefano Pioli hanno ancora un obiettivo da raggiungere. Il Sassuolo mercoledì ha fatto un bel passo avanti verso la salvezza, ma non può ancora dirsi tranquillo: sarebbe dunque importante per i padroni di casa aggiungere al più presto qualche altro punto, magari sfruttando stavolta il fattore campo. La Fiorentina però sta provando a raggiungere l’Europa League, traguardo che a febbraio sembrava impossibile e che poi è diventato possibile sulla scia di una striscia di vittorie nel nome di Davide Astori. Nel turno infrasettimanale però è arrivata una pesante battuta d’arresto, bisogna quindi tornare a vincere per tornare vivo il sogno europeo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sassuolo Fiorentina sarà visibile in diretta tv sia sui canali della televisione satellitare, sia sul digitale terrestre. La copertura sarà dunque ottima per la partita delle ore 18.00: l’appuntamento è su Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 oppure su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita del Mapei Stadium anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Sassuolo Fiorentina. Per quanto riguarda gli uomini di Beppe Iachini, è da tenere sotto controllo soprattutto il centrocampo, che fra turnover e qualche acciacco potrebbe presentare diverse novità. In difesa sembra invece tutto definito, mentre attenzione al reparto offensivo, perché al fianco di Politano che in questo momento non si discute ci sono Babacar e Berardi a contendersi l’unica maglia che resta a disposizione. Quanto alla Fiorentina, i problemi sono dovuti innanzitutto alla doppia squalifica di Sportiello e Pezzella: in porta dunque ci sarà Dragowski, mentre nella retroguardia a quattro dovremmo avere da destra a sinistra Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo e Biraghi. Tornano comunque titolari Benassi e Saponara, mentre in attacco si profila un ballottaggio fra Simeone e Falcinelli.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico favorevole agli ospiti per questa partita fra Sassuolo e Fiorentina, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Sassuolo infatti pagherebbe 3,20 volte la posta in palio, mentre la quota è inferiore per la vittoria esterna della Fiorentina, visto che il segno 2 raggiunge la quota di 2,30 e rende i viola favoriti a Reggio Emilia. A un livello più alto, anche se non di molto, si colloca invece la quota per il pareggio al Mapei Stadium: il segno X è proposto infatti a 3,30.

